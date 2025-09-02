Tandsköterska välkomnas till Folktandvården Sollentuna
Region Stockholm / Tandsköterskejobb / Sollentuna Visa alla tandsköterskejobb i Sollentuna
2025-09-02
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi på Folktandvården Stockholm arbetar, forskar och tänker på regionens munhälsa.
Hos oss får du möjlighet att ta stora steg i din personliga utveckling. När du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Vi söker en glad och serviceinriktad tandsköterska till Folktandvården i Sollentuna!
Ditt uppdrag
Som tandsköterska hos oss blir du en viktig del av ett tryggt, högkompetent och omtänksamt team som möter både barn, ungdomar och vuxna med olika vårdbehov. Du arbetar nära tandläkare och bidrar med din kompetens och ditt engagemang - alltid med patientens upplevelse och välmående i centrum. Arbetet är varierat och innehåller allt från assistans och steril- till receptionsarbete, där du även har en nyckelroll i att skapa smidiga flöden både i behandlingsrummet och på hela kliniken. På så sätt bidrar du till att vardagen fungerar på bästa sätt och att vi tillsammans når våra gemensamma mål. Vi värdesätter delaktighet och laganda, och vi ser gärna att du delar med dig av dina erfarenheter för att inspirera och motivera dina kollegor. Är du ny i yrket finns alltid erfarna kollegor vid din sida som stöttar och guidar dig in i rollen, hos oss växer vi tillsammans.
På Folktandvården Sollentuna möts du av en arbetsplats där utveckling, gemenskap och professionalism går hand i hand. Hos oss får du möjlighet att utvecklas på en modern klinik som är välutrustad med bland annat digital oralskanner, mikroskop, lustgasutrustning och kirurgimotorer. Här arbetar allmäntandläkare tillsammans med nischtandläkare och meriteringstandläkare inom flera områden, och vi satsar på att bygga nischbefattningar i alla discipliner.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig med avslutad tandsköterskeutbildning och du får gärna ha god erfarenhet. Dessutom är du en person som motiveras av att utveckla dina färdigheter och din kompetens ytterligare. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du håller en hög servicenivå och har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift.
Vidare som person är du positiv även i utmanande situationer samtidigt som du etablerar förtroende och når inflytande hos våra patienter. Du utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem och drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen. Flexibilitet och lösningsfokus är egenskaper som är av stor vikt för ett gott samarbete med kollegor och patienter. Därutöver lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda tandsköterskeelever mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, BVC-informatör, fluortant och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 21 september-2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Mandiura Asplund Klinikchef, tel. 08-12316298
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
9487905