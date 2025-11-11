Tandsköterska välkomnas till Folktandvården Jakobsberg
2025-11-11
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska hos oss blir du en viktig del av vårt kompetenta team där du arbetar med både barn, ungdomar och vuxna med varierade vårdbehov. Du samarbetar nära tandläkare och har ett omväxlande arbete som omfattar allt från assistans och steril- till receptionsarbete - alltid med ett stort fokus på service och omtanke. Hos oss värdesätts teamkänslan högt. Vi uppmuntrar dig att dela med dig av din kunskap och dina idéer för att inspirera, stötta och utveckla dina kollegor - tillsammans skapar vi den bästa tandvården för våra patienter.
Vår klinik har 13 moderna behandlingsrum och är belägen i Jakobsbergs sjukhus - med både pendeltåg och buss på bekvämt gångavstånd. Vi är en nischnodklinik med bred kompetens, stark sammanhållning och en varm gemenskap där vi varje dag lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig som har avslutad tandsköterskeutbildning och gärna erfarenhet från yrket. Du drivs av att växa, både professionellt och personligt, och du tar dig an nya utmaningar med engagemang och nyfikenhet. För dig är hög kvalitet i tandvården och ett professionellt bemötande en självklarhet - både mot patienter och kollegor. Du har ett genuint serviceintresse, kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift, och har lätt för att skapa trygghet och förtroende.
Vidare som person är du positiv, lösningsorienterad och prestigelös - och du ser feedback som ett naturligt sätt att växa. Dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till teamet är något vi värdesätter högt.
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda tandsköterskeelever mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, BVC-informatör, fluortant och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 2 december-2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta: Åsa Bergh, klinikchef, tel. 08-123 153 50
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
