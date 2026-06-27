Tandsköterska till växande klinik på Öland Tandvårdsgruppen i Borgholm
Odonti AB / Tandsköterskejobb / Borgholm Visa alla tandsköterskejobb i Borgholm
2026-06-27
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Vill du arbeta i en klinik där du får ta ett stort kliniskt ansvar och vara en viktig del av patientflödet? Nu söker vi en tandsköterska till en klinik i Borgholm där delegerat arbete är en naturlig del av vardagen. Här blir du en del av ett team som värdesätter utveckling, samarbete och ett positivt arbetsklimat, samtidigt som kliniken står inför en flytt till nya lokaler.
Praktisk information
📍 Plats: Borgholm 🦷 Roll: Tandsköterska 💼 Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (provanställning tillämpas om du inte har en tillsvidareanställning inom Praktikertjänst idag) 📅 Tillträde: Enligt överenskommelse 💰 Löneintervall: cirka 35 000–39 000 kr/månad beroende på erfarenhet 💪🏼 Friskvårdsbidrag: 5000 kr/år vid heltid 🕗 Arbetstider: Endast dagtid. Måndag–torsdag 07.10–16.15 samt fredag till cirka 12.30.
Om kliniken
Tandvårdsgruppen i Borgholm är en del av Praktikertjänst. Kliniken består av sju medarbetare och har fyra behandlingsrum. Patientgruppen består av vuxna patienter och tidboken är oftast fullbokad. Kliniken arbetar i Frenda och använder bland annat OPG, intraoral röntgen och Trios-scanner.
Under hösten flyttar verksamheten till en ny klinik. Teamet beskriver arbetsplatsen som en miljö där man har roligt tillsammans, stöttar varandra och uppmuntras att utvecklas i sin yrkesroll.
Om rollen
Du arbetar huvudsakligen kliniskt och ansvarar för ett eget behandlingsrum där du följer patienten genom stora delar av besöket. Arbetet sker inledningsvis tillsammans med en tandläkare och på sikt finns möjlighet att assistera två tandläkare när kompetensen utvecklats.
Rollen innebär bland annat att:
ta emot patienter och genomföra anamnesupptag
assistera tandläkaren under behandling
journalföra, boka tider och hantera betalningar
utföra delegerade arbetsuppgifter
framställa enklare provisorier med stöd
avlägsna supragingival tandsten med stöd
ge munhygieninstruktioner
lära sig intraoral röntgen, panoramaröntgen och intraoral scanning.
En mindre del av arbetet kan vid behov innebära receptionsarbete.
Vi söker dig som
Du trivs i ett högt tempo och har lätt för att anpassa dig när arbetsdagen förändras. Du är ambitiös, tar initiativ och ser utveckling som en naturlig del av yrkesrollen. Du uppskattar återkoppling, vill lära dig nya arbetsmoment och bidrar till ett gott samarbete i teamet.Publiceringsdatum2026-06-27Kvalifikationer
✅ Tandsköterskeexamen
✅ Obehindrat svenska i tal och skrift
Plus i kanten
➕ Erfarenhet från specialistklinik
Vad kliniken erbjuder
Du erbjuds en tillsvidareanställning med fast lön enligt ett transparent lönespann beroende på erfarenhet.
Kliniken erbjuder:
kollektivavtal
strukturerad onboarding
mentor och kliniskt stöd
möjligheter till intern och extern kompetensutveckling
möjlighet att på sikt ta ett utökat ansvar, exempelvis inom teamledning
arbete med ett delegerat arbetssätt där du får använda och utveckla din kompetens
friskvårdsbidrag om 5000 kr per år vid heltid
🚀 Nyfiken på tjänsten?
Om du söker en roll där du får arbeta nära patienterna, utveckla din kliniska kompetens och bli en viktig del av ett engagerat team ser vi fram emot att höra från dig.
Välkommen med din ansökan eller kontakta oss om du vill veta mer om tjänsten.
✅ Ansök utan CV idag - komplettera senare!
I denna rekrytering samarbetar arbetsgivaren med Odonti som sköter hela rekryteringsprocessen.
Du kan ansöka med eller utan CV, direkt i mobilen på www.odonti.se
För att säkerställa en professionell, rättvis och strukturerad rekryteringsprocess sker ansökan och all kommunikation gällande tjänsten via Odonti.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Odonti 👇🏼
Ansvarig rekryterare och kontaktperson
Jashar Samadi 📧 hej@odonti.se
📞 0709220250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på 👉🏼 Odonti.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980374-2074341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
392 33 KALMAR Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9982048