Tandsköterska till välrenommerad klinik i Bromma!
Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-01-04
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team som brinner för kvalitet och service?
Vi på Ängbytandläkarna i Bromma söker en tandsköterska som är nyfiken, flexibel och gillar att arbeta nära patienter.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och vara med på allt från undersökningar till implantatbehandlingar.
I din tjänst kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter som att assistera, hantera sterilen och receptionen. Det finns möjlighet att lära sig eller fortsätta arbeta med delegerade uppgifter som bedövning och skanna med intraoral skanner.
Hos oss är det viktigt att man hjälps åt, ser vad som behöver göras och tycker om att arbeta med patienter. Vi arbetar teambaserat och du kommer bli en del av ett positivt och engagerat gäng.
Vi söker dig som är
- Utbildad tandsköterska alternativt likvärdig utbildning med patientinriktning
- Är social, glad och serviceinriktad
- Har datorvana och kan med enkelhet förstå nya system
- Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
- Erfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast!
Som person tror vi att du är nyfiken, trivs att jobba nära i teamet och gärna sprider glädje hos patienter och kollegor. Du är ödmjuk inför dina arbetsuppgifter och ser värdet i att lära dig nya saker.Om företaget
Vi är en etablerad tandläkarklinik med över 20 års erfarenhet, inriktad på vuxentandvård och mer omfattande behandlingar. Vi erbjuder allmäntandvård, implantatkirurgi och protetik och fungerar som remissinstans för avancerade behandlingar.
Patientgruppen består främst av vuxna och äldre, många har gått hos oss i flera år samt en stadig tillströmning av nya patienter via rekommendationer.
Hos oss arbetar två tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist i moderna lokaler med digitalt arbetssätt (bl.a. Frenda, 3Shape Trios, digital röntgen och OPG).
Tjänsten börjar enligt överenskommelse, 80-100% i omfattning. Vi erbjuder och värdesätter vidareutbildning samt sociala aktiviteter som quizkväll, julbord och mässor!
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
