Tandsköterska till väletablerad klinik i centrala Lund
2025-12-16
S:t Petri Tandvård
S:t Petri Tandvård tillhör en av de mest väletablerade klinikerna i Lund. Sedan 30-talet har det bedrivits tandvård i lokalerna. Vår moderna klinik ligger i centrala Lund, precis intill vackra Grand Hotell och i nära anslutning till Centralstationen. Kliniken har gott om patienter där många har ett större behandlingsbehov. Vi bedriver inte barntandvård.
2024 blev vi utsedda till årets tandvårdsföretag av Privattandläkarna, vilket vi är väldigt stolta över.
Vi erbjuder bland annat:
Fantastiskt duktiga team bestående av erfarna tandsköterskor, tandläkare, tandhygienist
Gott om patienter med roliga och varierande behandlingar
Kontinuerlig utveckling och utbildning
Goda möjligheter att påverka ditt eget arbete och även hela kliniken
Aktiviteter utanför kliniken för att stärka teamet
Förmånliga arbetstider där vi till skillnad från andra kliniker inte har kvälls- och helgöppet
Maximal friskvård motsvarande 5000 kr per år
Kollektivavtal
Pensionsavsättning
Det som gör oss framgångsrika är vårt sinne för kvalitet i alla arbetsmoment och att vårt team är väl inarbetat. Våra dagar flyter på smidigt, vilket ger en stressfri arbetsplats.
Vad vi söker:
En tandsköterska med helst ett par års erfarenhet. Du är duktig på att få patienter att känna sig trygga och bekväma under besöket. Du är positiv och har en god samarbetsförmåga. Du är noggrann, samt skicklig i ditt arbete och din kliniska bedömning. Professionell utveckling är viktig för dig och du uppdaterar dina kunskaper regelbundet.
Du ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift. Vi söker någon som kan bidra med arbetsglädje i en redan glad arbetsplats för att fortsätta driva kliniken framåt.
Tjänsten kan vara på hel eller deltid
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: tomasz.rogowski@stpetritandvard.se
Detta är ett heltidsjobb.
RT Holding AB (org.nr 559092-5524), https://www.stpetritandvard.se/
Bytaregatan 1
222 21 LUND
S:t Petri Tandvård
