Tandsköterska till Trygg Tandvård Tranås!
Tandvårdsklinik 1.0 AB / Tandsköterskejobb / Tranås Visa alla tandsköterskejobb i Tranås
2025-12-08
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandvårdsklinik 1.0 AB i Tranås
, Mjölby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Tandsköterska sökes till Trygg Tandvård i Tranås!
Vill du vara med och skapa en trygg och positiv tandvårdsupplevelse för våra patienter? Vi söker nu en engagerad tandsköterska som vill arbeta heltid, deltid eller extra hos oss.
Om oss
På Trygg Tandvård arbetar vi som ett sammansatt team med målet att ge trygghet, högkvalitativ tandvård. Vi värdesätter samarbete, prestigelöshet och gemensamt engagemang i allt vi gör. Vår klinik är centralt belägen i Tranås och utrustad med modern teknik, vilket skapar en effektiv och bekväm arbetsmiljö för både patienter och personliga.
Vad vi erbjuder dig:
Ett engagerat team - Arbeta tillsammans med kollegor som brinner för att ge bästa möjliga vård och bemötande till våra patienter.
Utveckling och initiativ - Hos oss uppmuntras egna idéer och du får möjlighet att utveckla dina färdigheter och växa i din yrkesroll.
Flexibla arbetstider - Vi förstår värdet av balans mellan arbete och fritid och erbjuder flexibla schema.
Modern klinik och varierande arbetsuppgifter - Arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter såsom patientbemötande, assistans vid behandlingar, sterilhantering och administrativa sysslor.
Stimulerande arbetsmiljö - Möjlighet att arbeta med en bred variation av tandvårdsfall och utvecklas tillsammans med våra erfarna och kompetenta team.
Tillsvidareanställning - Vi erbjuder anställning på heltid eller deltid med konkurrenskraftig lön och bonussystem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och trivs med att arbeta i ett samarbetsinriktat team där patienten alltid står i fokus. Har du lång erfarenhet eller är du nybildad spelar mindre roll - det viktigaste är att du delar vårt engagemang och har en vilja att ge bästa möjliga patientvård.
Ansök idag!
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar hur du kan bidra till vårt team. Vi ser fram emot att höra från dig! info@tryggtandvard.se
Vi arbetar med löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: info@tryggtandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdsklinik 1.0 AB
(org.nr 559487-0825)
Storgatan 41 (visa karta
)
573 32 TRANÅS Arbetsplats
Trygg Tandvård Tranås Kontakt
Anmar A info@tryggtandvard.se 0739653300 Jobbnummer
9634404