Tandsköterska till trivsam klinik i centrala Stockholm
2026-02-04
Hos oss på Kvalident får du chansen att vara med och skapa Sveriges ledande tandvård på en klinik med en härlig stämning. Vår klinik har fokus på kirurgi och estetisk tandvård. Kvalitet är det som driver oss framåt, därför är det viktigt att hela vårt team är engagerade och intresserade av att vidareutbilda och utveckla sig.
Vi söker en tandsköterska som har ett intresse för kirurgi. Här blir du en del av ett fantastiskt team.
Att arbeta som tandsköterska hos oss på Kvalident
Som tandsköterska hos oss har du ett viktigt ansvar för den service vi ger till våra patienter. Du kommer i rollen att assistera våra tandläkare och ha möjlighet att utvecklas inom kirurgisktandvård utöver den allmäntandvård vi utför. Vi erbjuder regelbundna utbildningar för hela teamet.
Även i arbetsuppgifter ingår att administrera tidboken i samarbete med våra behandlare samt andra administrativa uppgifter såsom fakturering och beställningar.
Vår vision tar sikte på att Kvalident ska erbjuda den bästa tandvården i Sverige.
Några av dina arbetsuppgifter:
Assistera tandläkare
Röntgentagning
Digital avtryckstagning med hjälp av scannar
Kundservice
Administrativa uppgifter
Vem söker vi?
Som tandsköterska ser vi att du älskar service och kvalitet, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning. På Kvalident är vi en familj, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsvillig, flexibel och prestigelös.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är utbildad tandsköterska
Bekvämt kan ta helstatus
Har operationsvana
Kan scanna med 3D scanner
God datorvana
Behärskar flytande svenska i tal och skrift
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Vi arbetar löpande med urvalet, tillsättning enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-04Ersättning
Lönesättning görs individuellt.
Ansökan och frågor
Du ansöker till tjänsten genom att maila oss ditt CV och personliga brev till josef@kvalident.se
så återkommer vi till dig när vi gått igenom din ansökan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Josef Khalifa, per mail eller telefon 076 082 63 41. Så ansöker du Jobbnummer
