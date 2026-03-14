Tandsköterska till trevlig klinik i Vällingby
Tandvård i C Vällingby AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-03-14
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på kliniken, såsom arbete i steril, assistans vid behandlingar samt arbete i receptionen.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Tidigare arbetserfarenhet är meriterande men inget krav. Du har goda kunskaper i svenska och kan kommunicera obehindrat i både tal och skrift. Kunskaper i fler språk är meriterande.
Som person är du initiativtagande, flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du har förmåga att prioritera ditt arbete och uppskattar att arbeta i team. Vi värdesätter att du bidrar till en god arbetsmiljö och samarbetar väl med dina kollegor.
Tjänsten är i första hand på heltid, men vi är öppna för att diskutera deltidslösning om det passar rätt kandidat.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@ticvallingby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvård i C Vällingby AB
(org.nr 559216-9998)
Vällingbytorg 31 (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Kontakt
Arbetsledare
Paulin Ibrahim pauliins@outlook.com 08-878588 Jobbnummer
