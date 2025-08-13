Tandsköterska till trevlig gruppraktik Odenplan

Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-08-13


Tandsköterska sökes till trevlig gruppraktik vid Odenplan
Vi jobbar i ljusa lokaler i sekelskifteshus på Odengatan 83
Vi är tre tandläkare med varsin tandsköterska, 2 hygienister och en massör.
Vi har en oral kirurg som kommer 1g/mån med sin op.sköterska och sätter våra implantat m.m
Nu söker Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål en tandsköterska på c:a 30 h, då hennes sköterska går i pension.
Vi behandlar både barn o vuxna, vilket är stimulerande.
I tjänsten ingår bra semestrar och friskvårdsbidrag.
Vi går även på en del kurser, för att hålla oss uppdaterade
Tjänsten kan tillträdas flexibelt under hösten

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: 59elisa@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål AB (org.nr 556925-1886)
Odengatan 83 (visa karta)
113 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål

Kontakt
Tandläkare
Elisabeth Ådén Jangenstål
59elisa@hotmail.se
0762770476

Jobbnummer
9457623

