Tandsköterska till trevlig gruppraktik Odenplan
Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål AB i Stockholm
Tandsköterska sökes till trevlig gruppraktik vid Odenplan
Vi jobbar i ljusa lokaler i sekelskifteshus på Odengatan 83
Vi är tre tandläkare med varsin tandsköterska, 2 hygienister och en massör.
Vi har en oral kirurg som kommer 1g/mån med sin op.sköterska och sätter våra implantat m.m
Nu söker Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål en tandsköterska på c:a 30 h, då hennes sköterska går i pension.
Vi behandlar både barn o vuxna, vilket är stimulerande.
I tjänsten ingår bra semestrar och friskvårdsbidrag.
Vi går även på en del kurser, för att hålla oss uppdaterade
Tjänsten kan tillträdas flexibelt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: 59elisa@hotmail.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål AB
(org.nr 556925-1886)
Odengatan 83 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Tandläkare Elisabeth Ådén Jangenstål Kontakt
Tandläkare
Elisabeth Ådén Jangenstål 59elisa@hotmail.se 0762770476 Jobbnummer
9674740