Tandsköterska till Team Blomgren, Stortorgspraktiken
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Örebro Visa alla tandsköterskejobb i Örebro
2026-07-06
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Information om arbetsplatsen
Längst ned på Stortorget, ovanför fd. Sveas bageri, numera Vasa konditori, har Stortorgspraktiken huserat i ca 60 år! Kliniken är nyrenoverad och moderniserad i sin helhet sedan årsskiftet 2022/23, precis som huset. Består av sex behandlingsrum, OPG/CBCT-rum, central steril och labb/förråd, reception, personalrum, två omklädningsrum samt personal och patientbadrum/RWC. Vi har en ljus, lugn och välkomnande miljö, bra ventilation med kyla och god ljudisolering mellan rum och utifrån. Vi får dagligen höra komplimanger från våra patienter om lokalen. Vi är också nöjda med resultatet så det känns kul när vi lagt ned så mycket arbete för att få det bra.
Vi strävar att jobba med mycket delegation och med hög kvalitet och service för våra patienter. Det kräver bla. bra samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och professionell inställning. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina tandsköterskekollegor, kommer du ha ansvar för steril, reception, tidsbokningar/kallningar, beställningar etc. Du kommer få jobba mycket på rum med assistans och undersökningspass eller, efter kompetens och ambition, med egna patienter. Vi jobbar ofta på flera rum vilket innebär att du tar in patienten och förbereder så mkt du kan och även avslutar med ev tidsbokning, betalning etc i de flesta fall.
Vi har ett brett utbud av behandlingar och förutom huvuddelen som är allmäntandvård så erbjuder vi implantat och tandreglering.
Arbetstiderna är 0730-1600 mån-tors och 0730-1330 på fredagar Kvalifikationer
Du ska vara utbildad tandsköterska. Erfarenhet, utbildningar(som tex ort.-, op.sköterska eller annan specilisterfarenhet) och referenser kan såklart vara meriterande men det viktigaste är att du har rätt inställning och är en riktig lagspelare! Du ska vara flytande i svenska i skrift och tal och ha en mycket god datorvana. Vi jobbar med Frenda journalsystem. Hygien/sterilarbete, struktur och ordning är saker du värdesätter i din profession.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för just vårat teams trivsel och ambitioner. Dina personliga egenskaper
God social kompetens
Samarbetsförmåga/lagspelare
Arbetsmoral
Serviceinriktad
Ett glatt humör
Övrig information
Till en början kan en deltid vara att att diskutera men framöver ska 100% gälla.
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Stortorget 15 (visa karta
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702 11 ÖREBRO Arbetsplats
Tandvård, Örebro län, Stortorgspraktiken Kontakt
Gustaf Blomgren 0706690038 Jobbnummer
9992936