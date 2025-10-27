Tandsköterska till Tandvård & Hälsorum i Tyresö
2025-10-27
Bli en del av Tandvård & Hälsorum i Tyresö - En modern och omtänksam klinik där teamkänsla, kvalitet och hälsa står i centrum.
Vi söker en trygg, positiv och driven tandsköterska som vill växa tillsammans med oss och bidra till att skapa en förstklassig upplevelse för våra patienter. Formell utbildning är inget krav, utan för oss är din vilja att utvecklas det viktigaste. Varmt välkommen med din ansökan.
Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdatumet är 2025-11-28.
Det här får du hos oss En trygg tillsvidareanställning med möjlighet till att arbeta hel- eller deltid
En arbetsplats med korta beslutsvägar, härliga kollegor och en stark teamkänsla
Möjlighet till fortbildning och vidareutveckling inom området
En sund och trivsam arbetsmiljö där vi värnar om balans mellan arbete och hälsa
Vem söker vi? Minst 1 års yrkeserfarenhet som tandsköterska (formell utbildning krävs inte)
Behärskar svenska obehindrat och engelska på god nivå
Självgående, lösningsorienterad och strukturerad
Van vid att arbeta såväl kliniskt som administrativt
Meriterande om du även har:
Intresse för hälsa, kost och träning
Erfarenhet av Qdent (Almasofts kvalitets- och ledningssystem) och andra system
Erfarenhet av panoramaröntgen, scanning och Clear Aligners
Om tjänsten Tillsvidareanställning med möjlighet till hel- och deltid (50-100%)
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider enligt ök, kliniken: Måndagar och onsdagar 8.30-18.00
Tisdagar och torsdagar 8.30-15.00
Fred 8.30 -14.00 (jämna v), Fred (ojämna v.) STÄNGT
Lunchstängt 13.00-14.00
Plats: Tandvård & Hälsorum, Radiovägen 5, 135 48 Tyresö, Stockholm
Arbetsuppgifter: Kliniskt arbete och patientstöd: Assistera vid behandlingar, ha egna patienter och hantering av steril.
Administrativa uppgifter: Hantera bokningar, kallelser, inköp, ekonomi, försäkringskasseregler, journalsystem och externa program samt bidra till kvalitetsarbetet med hjälp av programmet Q-dent.
Övriga uppgifter: Vara delaktig vid lokalskötsel och marknadsföringsinsatser.
Förmåner och villkor Fast månadslön mellan 30 000-42 000 kr (beroende på erfarenhet)
Tjänstepension via Söderberg & Partner
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år (heltid)
25 semesterdagar + extra ledighet vid jul vid uppnådd budget
Om Tandvård & Hälsorum
Hälsorum Tyresö är en mindre personlig välrenommerad tandvårdsklinik som erbjuder allmäntandvård, kirurgi, scanning och behandlingar med Clear Aligners. Vårt härliga och kunniga team består av en tandläkare och en tandsköterska. Vi värdesätter motivation, hälsa och gemenskap, och ser varje medarbetare som en nyckelperson i vårt arbete för att ge patienterna bästa möjliga omhändertagande.
Låter detta som något för dig?Din ansökan - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Tandvård & Hälsorum med Odonti.se.
Välkommen med din ansökan, med eller utan CV via odonti.se. Intervjuer sker löpande och sista ansökningsdatum är 2025-11-28. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryterare på Odonti.
Detta är en direktrekrytering - Det innebär att Odonti ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Kontaktuppgifter till ansvarig rekryterare på OdontiVid frågor om tjänsten vänligen kontakt:
Jashar på jashar@odonti.se
Jonas på jonas@odonti.se
Direktkontakt med kundföretaget undanbedes vänligen men bestämt. Detta enligt kunds önskemål samt för att samtliga intresserade av tjänsten/kandidater måste genomgå exakt samma rekryterings- och urvalsprocess för en rättvis och professionell hantering.
Om OdontiOdonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård, grundat av leg. tandvårdspersonal, för alla yrkesverksamma inom tandvård.
Över 11.000 tandvårdspersonal har connectat med oss och många av de har hittat sitt drömjobb via oss. Connecta med oss på Odonti.se för att skapa din profil och låt oss hjälpa dig att hitta ditt nästa drömjobb inom dentalbranschen. Vi känner den du söker!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://odonti.se Arbetsplats
Odonti Kontakt
Jonas Uhrström jonas@odonti.se 0708-220 256
9576113