Tandsköterska till Tandläkarna Stenberg i Falkenberg
Vill du arbeta på en liten, personlig klinik där relationer betyder något på riktigt? Där patienterna känner igen dig - och du känner igen dem?
Nu söker vi en tandsköterska till Tandläkarna Stenberg i Falkenberg - en familjär klinik med varmt bemötande och stark lokal förankring.
Om kliniken
Tandläkarna Stenberg är en mindre, personlig klinik med ett fantastiskt läge vid ån i Falkenberg. Här är tempot balanserat, stämningen nära och samarbetet självklart.
Hos oss möts du av:
• lojala patienter som uppskattar kontinuitet * ett litet och sammansvetsat team * en vardag där man hjälper varandra * en arbetsplats där det är lätt att känna sig hemma
Det som verkligen utmärker oss är en mycket positiv arbetsmiljö med hög arbetsglädje, där vi har en stor uppskattning för den sociala kompetensen. Här bygger vi relationer - inte bara med våra patienter, utan också med varandra.
Det är en klinik med hjärta. Och det märks.
Om rollen
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och som trivs i en mindre verksamhet där du får ta ansvar och vara en viktig del av helheten.
Hos oss får du:
• arbeta nära tandläkare och patienter * vara delaktig i det dagliga kliniska arbetet * bidra till en trygg och välkomnande patientupplevelse * vara en del av ett team där samarbete är en självklarhet
Vi värdesätter engagemang, noggrannhet och en positiv inställning - och tror att du, precis som vi, drivs av att skapa en arbetsplats där både kollegor och patienter trivs.
En del av Dentalum - med allt vad det innebär
Tandläkarna Stenberg är en del av Dentalum - en av Sveriges mest expansiva tandvårdsgrupper med nästan 400 medarbetare, 30 kliniker och ett eget tandtekniskt labb.
Vi befinner oss i Dentalum 2.0 - vår nästa fas med fokus på kvalitet, kultur och långsiktig utveckling.
Att vara en del av Dentalum innebär:
• tillgång till ett större nätverk av kollegor och specialister * kompetensutveckling genom Dentalum Academy * professionellt stöd inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling * tryggheten i att tillhöra en växande organisation
Här kombineras den lilla klinikens värme med den större organisationens styrka.
Vill du arbeta på en klinik där relationer, närhet och kvalitet står i centrum?
Då tror vi att du kommer trivas väldigt bra hos oss. Välkommen att bli en del av Tandläkarna Stenberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
https://karriar.dentalum.com
Hamngatan 1
)
311 31 FALKENBERG
