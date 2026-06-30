Tandsköterska till Tandläkargruppen Norrköping
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Norrköping Visa alla tandsköterskejobb i Norrköping
2026-06-30
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Vill du arbeta på en modern klinik med stark teamkänsla, hög kompetens och fokus på patientupplevelse? Nu söker vi en engagerad tandsköterska till vårt team i centrala Norrköping.Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Tandläkargruppen i Norrköping är en väletablerad klinik med bred kompetens och stort patientfokus. Vi är en del av Praktikertjänst, Sveriges största privata vårdgivare med lång erfarenhet och hög patientnöjdhet.
Här arbetar två tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor i nära samarbete och vi erbjuder allt från allmäntandvård till estetiska behandlingar och implantat.
Kliniken ligger centralt i charmiga sekelskiftslokaler som kombinerar klassisk miljö med modern och välutrustad tandvård.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss har du en mycket viktig och varierad roll där du arbetar nära tandläkare och tandhygienist och ger patienterna det bästa omhändertagandet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
assistera vid behandlingar
förbereda patienter och behandlingsrum
ta röntgenbilder
arbeta med profylax och delegerade uppgifter
vid behov stötta i receptionenKvalifikationer
Utbildad tandsköterska
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet och datorvana är meriterande men inget krav
Din personlighet
Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö. Du är lyhörd, ansvarstagande och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor.
Vi söker dig som tycker om variation i arbetet och som har ett naturligt driv att utvecklas. Du ser värdet i att växa tillsammans med teamet och tycker det är roligt att ta till dig nya arbetssätt och kunskap.
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder:
⭐ Kompetensutveckling & utbildning – vi satsar på din utveckling
⭐ Goda förmåner och trygga anställningsvillkor via Praktikertjänst
⭐ Flexibilitet i vardagen med varierande arbetsuppgifter
⭐ Starkt teamklimat med nära samarbete och stöd
⭐ Modern klinik i unik miljö mitt i centrala Norrköping Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Fleminggatan 1 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Tandvård, Östergötlands län, Tandläkargruppen - Norrköping Jobbnummer
9984393