Tandsköterska till Tandcentrum i Kristinehamn
2025-08-17
Tandcentrum söker efter en engagerad tandsköterska som vill vara med ett glatt tandvårdsteam. Vi söker dig som trivs i ett dynamiskt arbetsklimat och ser helheten i klinikens dagliga flöde. Du är strukturerad, serviceinriktad och vill vara med och skapa en trygg miljö för både patienter och kollegor.
Tandcentrum är en privat aktör fristående från större tandvårdskedjor. Vi strävar efter hög kvalitet i allt vi gör - från första bemötandet i receptionen till behandlingens slutförande - och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter i en positiv och framtidsinriktad arbetsmiljö.

Publiceringsdatum: 2025-08-17

Om tjänsten
Omfattar sedvanliga tandsköterskeuppgifter: assistera tandläkare, sterilarbete, patientadministration och receptionsarbete.
Kliniken är utrustad med ny teknik och moderna arbetsflöden.
Vi har tillgång till eget tandtekniskt laboratorium i Karlstad.
Delegerat arbetssätt - Stora utvecklingsmöjligheter.
Du förväntas bidra till utveckling av rutiner, kvalitetsarbete och teamstruktur.
Du är en del av helheten - och det innebär att vi hjälps åt där det behövs i klinikens dagliga drift.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska med god erfarenhet från kliniskt arbete.
Du är trygg i din roll, flexibel och har ett positivt förhållningssätt.
Behärskar svenska språket flytande, i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet på minst 3 år är ett krav.
Du har ett professionellt patientbemötande och ett öga för detaljer.
Du är strukturerad och ordningsam
Du ser på kliniken ur ett helhetsperspektiv
Meriterande om du jobbat med digital scanning
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning.
5000 kr i friskvårdsbidrag.
Fria arbetsskor
Omfattande försäkringsskydd.
Pensionsavsättning enligt kollektivavtalsnivå.
Möjlighet till intern och extern kompetensutveckling.Så ansöker du
Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt för att säkerställa att den behandlas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Alex.babazadeh@tandcentrum.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandcentrum Karlstad AB
(org.nr 559310-0919)
Kungsgatan 46A (visa karta
)
681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Tandcentrum Kristinehamn Jobbnummer
9461735