Tandsköterska till Sveriges bästa klinik i Hägersten
2026-02-19
Vi har blivit korade till Sveriges bästa tandläkarklinik enligt reco!
Läs mer om detta: https://www.reco.se/foretag/sverige-basta-foretag/tandlakare
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska till vår växande klinik i Hägersten.
Vill du arbeta på en modern klinik med familjekänsla, där du får utvecklas, ta ansvar och göra skillnad för våra patienter? Då är det dig vi söker!
Hos oss präglas arbetsdagen av glädje, samarbete och stolthet över att leverera tandvård i världsklass. Vi erbjuder allt från bastandvård till avancerad kirurgi och estetik, och våra fantastiska, tacksamma patienter uppskattar vårt engagemang och vår omsorg.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss blir du en nyckelperson i vårt team. Vi arbetar med delegerat ansvar, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta självständigt med egna patienter och utvecklas i din roll. Du kommer att samarbeta med vårt härliga gäng bestående av fyra tandläkare, fyra tandsköterskor och en tandhygienist - men vi vill bli fler! Vi tror på att ge våra medarbetare utrymme att växa, både professionellt och personligt, och vi erbjuder:
Fantastiska personalförmåner
Möjlighet till delegerat arbete och egna patientkontakter.
En familjär och stöttande arbetsmiljö där vi firar varandras framgångar.
Kontinuerlig utveckling genom interna och externa utbildningar.
En modern klinik med den senaste utrustningen och spännande behandlingar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en positiv och engagerad tandsköterska med hjärtat på rätt plats. Du trivs med att arbeta både i team och självständigt, och du brinner för att skapa trygga och positiva upplevelser för patienterna. Du är noggrann, flexibel och ser möjligheter i varje utmaning. Erfarenhet av delegerat arbete är meriterande, men det viktigaste är din vilja att utvecklas och bidra med energi till vårt team.
Varför välja oss?
Hos oss är du inte bara en medarbetare - du är en del av vår familj. Vi värdesätter dina idéer, din kompetens och din passion för tandvård. Med vårt fokus på kvalitet och innovation finns det gott om möjligheter att växa i din roll. Dessutom får du arbeta med ett gäng som älskar att skratta tillsammans och som alltid stöttar varandra.
Ansök idag!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vår resa? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till reception@hagerstenstandteam.se
Vi ser fram emot att lära känna dig och välkomna dig till vårt team!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Gunnel Roll på 08-6456200.
Välkommen till en arbetsplats där du kan göra skillnad - med ett leende! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: reception@hagerstenstandteam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hägersten Dental AB
(org.nr 559486-1048), https://hagerstenstandteam.se/
Sparbanksvägen 20 BV
)
129 32 HÄGERSTEN Jobbnummer
9753320