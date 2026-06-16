Tandsköterska till Svartå Tandklinik - Dentalum
Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Mjölby Visa alla tandsköterskejobb i Mjölby
2026-06-16
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Vissa arbetsplatser känns bra redan när man kliver innanför dörren.
Det här är en sådan plats.
På Svartå Tandklinik i centrala Mjölby har vi under många år byggt något som vi är väldigt stolta över – en klinik där patienter känner sig välkomna, där kvalitet står i fokus och där medarbetare trivs och stannar länge.
Nu söker vi en tandsköterska som vill bli en del av vårt team.
En klinik med hjärta
Vi är inte den största kliniken.
Men vi är en klinik där människor känner varandra.
Där vi hjälper till när det behövs.
Där skratt i fikarummet är lika självklart som hög kvalitet i behandlingsrummen.
Och där patienterna ofta möts av välbekanta ansikten år efter år.
Det skapar något speciellt.
Både för våra patienter och för oss som arbetar här.
Mitt i Mjölby – med styrkan av något större
Svartå Tandklinik är idag en väletablerad klinik med ett gott renommé och en trogen patientbas.
Samtidigt är vi en del av Dentalum, vilket ger oss det bästa av två världar – den familjära känslan på kliniken och möjligheten att utvecklas tillsammans med kollegor över hela landet.
Vi har ett nära samarbete med våra systerkliniker Stångå Tandklinik i Linköping och vår nybyggda klinik i Åtvidaberg. Det skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och ett större kollegialt sammanhang.
Hur ser vardagen ut?
Vi tror på tandvård med kvalitet, omtanke och långsiktighet.
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor som bryr sig om både patienterna och varandra.
Du blir en viktig del av teamet och får en varierad vardag där ingen dag är riktigt den andra lik.
Vem är du?
Du är utbildad tandsköterska och tycker om mötet med människor.
Du är ansvarstagande, positiv och trivs i en miljö där samarbete är en självklarhet.
Du uppskattar det personliga mötet med patienterna lite extra.
Du bidrar med energi och glädje till gruppen.
Därför trivs vi på Svartå Tandklinik
Familjär och varm arbetsmiljö
Väletablerad klinik med gott rykte och trogna patienter
Centralt läge i Mjölby
Nära samarbete med systerkliniker i Linköping och Åtvidaberg
Möjlighet till utveckling genom Dentalum Academy och vårt stora nätverk av kollegor
En arbetsplats där Omsorg, Ansvar och Engagemang märks i vardagen
Vi tror att riktigt bra tandvård börjar med människor som trivs tillsammans.
Kanske är du vår nästa kollega? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7916354-2054985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Kungsvägen 61 (visa karta
)
595 41 MJÖLBY Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9965362