Tandsköterska till Stockholm - Purakliniken

Odonti AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-03-02


Vi söker nu en tandsköterska till en växande och estetiskt nischad tandläkarklinik där kvalitet, samarbete och struktur står i centrum. Rollen är en ersättningsrekrytering och innebär sedvanliga tandsköterskeuppgifter i en familjär och prestigelös arbetsmiljö.
Arbetsgivare: Purakliniken Ort: Stockholm Roll: Tandsköterska Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) Omfattning: Heltid, (40 h/vecka) Tillträde: Snarast möjligt
Vi erbjuder
Fast lön

Tjänstepension

25 semesterdagar

Friskvårdsbidrag 4 000 kr/år

Relativt flexibel semester- och arbetstidsplanering

Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildningar

Korta beslutsvägar

Om dig och rollen
Tjänstens syfte är att arbeta med sedvanliga tandsköterskeuppgifter. Rollen innebär nära samarbete med tandläkare i det dagliga arbetet.
En vanlig arbetsdag består av att:

Öppna kliniken och behandlingsrummet

Förbereda inför behandlingar

Assistera tandläkare

Utföra sterilarbete

Stänga kliniken/rummet

Kontakta patienter

Utföra viss administration i Trello utöver journalsystemet

Arbetstiden är 40 timmar per vecka, med en dag i veckan till kl. 19. Det finns möjlighet att påverka arbetstider i samråd med tandläkare och arbetsgivare.
Vi söker dig som är självgående, serviceinriktad och långsiktig, med god samarbetsförmåga och teamkänsla. Du trivs i en mindre klinik där alla hjälps åt och tar ansvar för helheten.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Tandsköterskeutbildning Minst 2 års yrkeserfarenhet som tandsköterska Svenska obehindrat i tal och skrift Självgående i arbetet
Meriterande
Erfarenhet av digital scanning Vana vid behandlingar såsom tandstensborttagning, polering, analoga avtryck, anestesi och provisorier Erfarenhet av protetik, kirurgi och/eller aligners Tidigare arbete i journalsystemet Muntra
Om arbetsgivaren
Purakliniken är en estetiskt nischad tandläkarklinik där estetiken är en hörnsten i alla behandlingar. Kliniken arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på tandvård och har lokaler som är utformade för att skapa lugn och harmoni.
Arbetsplatsen beskrivs som:

Modern och nytänkande

Familjär, med nära samarbete och prestigelös kultur

Professionell med fokus på kvalitet och patientupplevelse

På kliniken arbetar:

2 tandläkare (heltid)

1 sjuksköterska (heltid)

1 tandsköterska (heltid)

2 dubbellegitimerade kollegor (läkare/tandläkare) deltid

1 käkkirurg vid behov

Kliniken har 2 tandläkarrum och 1 rum för estetiska injektioner och arbetar med bland annat:

Muntra (journalsystem)

Trello (internt system)

Slack (kommunikation)

Digital scanner (Itero och 3Shape)

OPG, digital röntgen, 3D-printer

Patientklientelet består av vuxna patienter. Verksamheten präglas av gott samarbete, hög arbetsmoral och ett pågående arbete med att utveckla strukturer i takt med tillväxt.
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Purakliniken kommer att vara din arbetsgivare.
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti

Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam- Ansvarig rekryterare hej@odonti.se 0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7096254-1869722".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Odonti AB (org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
111 52  STOCKHOLM

Arbetsplats
Odonti

Jobbnummer
9772765

