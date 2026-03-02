Tandsköterska till Stockholm - Purakliniken
2026-03-02
Vi söker nu en tandsköterska till en växande och estetiskt nischad tandläkarklinik där kvalitet, samarbete och struktur står i centrum. Rollen är en ersättningsrekrytering och innebär sedvanliga tandsköterskeuppgifter i en familjär och prestigelös arbetsmiljö.
Arbetsgivare: Purakliniken Ort: Stockholm Roll: Tandsköterska Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) Omfattning: Heltid, (40 h/vecka) Tillträde: Snarast möjligt
Vi erbjuder
Fast lön
Tjänstepension
25 semesterdagar
Friskvårdsbidrag 4 000 kr/år
Relativt flexibel semester- och arbetstidsplanering
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildningar
Korta beslutsvägar
Om dig och rollen
Tjänstens syfte är att arbeta med sedvanliga tandsköterskeuppgifter. Rollen innebär nära samarbete med tandläkare i det dagliga arbetet.
En vanlig arbetsdag består av att:
Öppna kliniken och behandlingsrummet
Förbereda inför behandlingar
Assistera tandläkare
Utföra sterilarbete
Stänga kliniken/rummet
Kontakta patienter
Utföra viss administration i Trello utöver journalsystemet
Arbetstiden är 40 timmar per vecka, med en dag i veckan till kl. 19. Det finns möjlighet att påverka arbetstider i samråd med tandläkare och arbetsgivare.
Vi söker dig som är självgående, serviceinriktad och långsiktig, med god samarbetsförmåga och teamkänsla. Du trivs i en mindre klinik där alla hjälps åt och tar ansvar för helheten.Publiceringsdatum2026-03-02KvalifikationerKvalifikationer
Tandsköterskeutbildning Minst 2 års yrkeserfarenhet som tandsköterska Svenska obehindrat i tal och skrift Självgående i arbetet
Meriterande
Erfarenhet av digital scanning Vana vid behandlingar såsom tandstensborttagning, polering, analoga avtryck, anestesi och provisorier Erfarenhet av protetik, kirurgi och/eller aligners Tidigare arbete i journalsystemet Muntra
Om arbetsgivaren
Purakliniken är en estetiskt nischad tandläkarklinik där estetiken är en hörnsten i alla behandlingar. Kliniken arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på tandvård och har lokaler som är utformade för att skapa lugn och harmoni.
Arbetsplatsen beskrivs som:
Modern och nytänkande
Familjär, med nära samarbete och prestigelös kultur
Professionell med fokus på kvalitet och patientupplevelse
På kliniken arbetar:
2 tandläkare (heltid)
1 sjuksköterska (heltid)
1 tandsköterska (heltid)
2 dubbellegitimerade kollegor (läkare/tandläkare) deltid
1 käkkirurg vid behov
Kliniken har 2 tandläkarrum och 1 rum för estetiska injektioner och arbetar med bland annat:
Muntra (journalsystem)
Trello (internt system)
Slack (kommunikation)
Digital scanner (Itero och 3Shape)
OPG, digital röntgen, 3D-printer
Patientklientelet består av vuxna patienter. Verksamheten präglas av gott samarbete, hög arbetsmoral och ett pågående arbete med att utveckla strukturer i takt med tillväxt.
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Purakliniken kommer att vara din arbetsgivare.
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam- Ansvarig rekryterare hej@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande. Så ansöker du
