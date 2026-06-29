Tandsköterska till Specialisttandvården, Sundsvall
Region Västernorrland / Tandsköterskejobb / Sundsvall Visa alla tandsköterskejobb i Sundsvall
2026-06-29
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Enheten Specialisttandvården Sundsvalls Sjukhus arbetar inom specialistområdena Käkkirurgi, Odontologisk röntgen och Orofacial Medicin. Vi har nära samarbete med övriga specialisttandvården, allmäntandvården samt hälso- och sjukvården. Inom enheten arbetar ungefär 25 medarbetare; specialisttandläkare, assistenttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och medicinska sekreterare. Vi söker dig som arbetat några år och byggt upp kompetens i din yrkesroll. Hos oss kan du se fram emot att utvecklas ytterligare i en miljö som präglas av kompetens och omsorg om patienterna.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Beredskapstjänstgöring kan förekomma och kompetenshöjande utbildning inom området blir aktuellt vid behov.
ArbetsuppgifterAssistera vid mottagning/behandling
Assistera vid operationer
Patientnära administration
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad tandsköterska
Har minst två års klinisk erfarenhet som tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar arbetat i de verksamhetssystem Folktandvården använder, såsom journalsystemen T4 och Cosmic samt telefonisystemet Trio
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2026:047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Annah Jagebo annah.jagebo@rvn.se +4660181564 Jobbnummer
9983985