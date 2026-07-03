Tandsköterska till specialisttandvården Ortodonti
Region Kronoberg, Folktandvård / Tandsköterskejobb / Växjö Visa alla tandsköterskejobb i Växjö
2026-07-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Folktandvård i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du tandsköterska och söker ett arbete där du både får ha roligt och känna att det du gör är viktigt? Vill du vara en del av något större – där ditt arbete bidrar till bättre tandhälsa och livskvalitet för kronobergarna? Då kan jobbet som tandsköterska på specialisttandvården Ortodonti vara jobbet för dig!
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Välkommen till vår centralt belägna ortodontiklinik, en välfungerande och trivsam arbetsplats där samarbete står i fokus! Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar här - fem ortodontister, fem ortodontiassistenter, en ST-tandläkare och 9 tandsköterskor. Vi är en remissinstans för allmäntandvården och behandlar patienter med mer avancerade bettavvikelser. Arbetet är varierande och utvecklande du kommer att arbeta både självständigt och i team och behandla barn, ungdomar och unga vuxna. Även administrativa arbetsuppgifter ingår i den här rollen.
Hos oss får du
• Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad för andra varje dag
• En arbetsplats med god stämning och nära samarbete
• En genomtänkt introduktion både på kliniken och genom ett gemensamt introduktionsprogram.
För dig som vill utvecklas vidare kan det finnas möjlighet att i framtiden utbilda dig till ortodontiassistent. Det är en betald vidareutbildning med bibehållen lön, där du efter avslutad utbildning får arbeta mer självständigt och ha egna patienter i nära samarbete med ortodontist.
Din huvudplacering är i Växjö men ortodontikliniken finns både i Växjö och Ljungby, tjänstgöring kan förekomma också i Ljungby.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Det betyder att vi genomför intervjuer under hela ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska kanske är du nyfiken på ortodonti och vill lära dig mer, eller så har du redan lite erfarenhet i bagaget. Oavsett vilket är det viktigaste för oss att du har lusten att utvecklas tillsammans med oss.Du gillar att arbeta med barn och ungdomar och möter både patienter och kollegor med värme, nyfikenhet och respekt. Du trivs när du får samarbeta, men känner dig också bekväm med att ta eget ansvar när det behövs.
Du är varmt välkommen att söka oavsett om du är ny i yrket eller har hunnit arbeta ett tag.
Detta är en tillsvidaretjänst men en inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
I Kronoberg möts du av livskvalitet på riktigt med närhet till både arbete och fritid. Här kan du välja mellan tryggt boende i stadsmiljö eller lugnet på landsbygden, utan att kompromissa med möjligheter och upplevelser. Oavsett om du söker puls eller vila, sport eller kultur, finns allt inom räckhåll. Kronoberg är helt enkelt en plats att leva och trivas på!
Vi kan erbjuda dig en rad förmåner, bland annat:
• Flyttbidrag
• Friskvårds- och massagebidrag
• Skobidrag
• Möjlighet till semesterdags- och löneväxling
• Blodgivning och mammografi på betald arbetstid
• Inflyttarservice
• Tjänstepension
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 463/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård Kontakt
Vision
Sara Olander sara.olander@kronoberg.se +46470599990 Jobbnummer
9992217