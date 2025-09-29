Tandsköterska till specialisttandvården i Karlshamn
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Ortodontikliniken i Karlshamn är centralt belägen med goda kommunikationsmöjligheter.
Här arbetar 14 personer, 5 tandläkare, 5 ortodontiassistenter, 3 tandsköterskor och en receptionist
Om jobbet
Vi arbetar företrädesvis med barn, ungdomar och unga vuxna. Hos oss finns möjlighet till ett utvecklande och omväxlande arbete och för dig som är nyutexaminerad finns erfaren personal som stöd. I tjänsten kan alla förekommande tandsköterskeuppgifter ingå såsom: assistans, receptions- och sterilarbete. Vi arbetar sedan många år med ett delegerat arbetssätt där tandsköterskan är en viktig kugge i maskineriet och där alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen av sin kompetens.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, nyutexaminerad eller med tidigare erfarenhet från yrket. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, utpräglad känsla för service och att du är flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
