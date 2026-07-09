Tandsköterska till SDM Dental Center - Norrköping
Swedish Derma Medical Center AB / Tandsköterskejobb / Norrköping Visa alla tandsköterskejobb i Norrköping
2026-07-09
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Mer tid för livet – arbeta 80 % med lön motsvarande en heltidstjänst.
Är du en tandsköterska som brinner för patientbemötande, kvalitet och arbetsglädje? Vill du arbeta på en modern klinik där du blir uppskattad, får utvecklas och samtidigt får bättre balans mellan arbete och fritid? Då kan SDM Dental Center vara arbetsplatsen för dig.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
SDM Dental Center är en växande tandvårdskedja med moderna kliniker i Norrköping, Tranås och Stockholms.
Vi erbjuder högkvalitativ tandvård med fokus på trygghet, kvalitet och personlig service. Våra kliniker är utrustade med modern teknik och bemannade med engagerade tandläkare, tandsköterskor och specialister som tillsammans skapar en positiv upplevelse för varje patient.
Vi erbjuder både allmän och estetisk tandvård samt implantatbehandlingar och arbetar kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling för att ligga i framkant inom modern tandvård.
Om jobbet
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande tandsköterska som vill bli en viktig del av vårt team i Norrköping.
Hos oss arbetar du i en modern klinik där patienten alltid står i centrum. Vi tror på samarbete, arbetsglädje och ett professionellt bemötande. Du får ett varierande arbete med möjlighet att utvecklas och ta ansvar i din yrkesroll. Dina arbetsuppgifter
• Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
• Sterilarbete och instrumenthantering
• Patientmottagning och rådgivning
• Bokningar, journalhantering och administrativa uppgifter
• Delta i klinikens gemensamma arbetsuppgifter för att säkerställa ett effektivt patientflöde
• Bemöta patienter professionellt, både i receptionen och via telefon, med fokus på service, trygghet och tydlig information
Du kommer att arbeta med allmän tandvård, implantatbehandlingar och estetisk tandvård. Vi behandlar i dagsläget endast vuxna patienter.
Därför ska du välja SDM Dental Center
• Arbeta 80 % med lön motsvarande en heltidstjänst
• Månatlig bonus vid uppnådd budget och uppsatta mål
• Friskvårdsbidrag
• Tjänstepension
• Flexibla arbetstider och generösa öppettider
• En modern klinik med den senaste tekniken
• Kompetensutveckling och fortbildning
• Ett engagerat och sammansvetsat team där du blir sedd, uppskattad och får möjlighet att påverka
Vi tror att du
• Är utbildad tandsköterska
• Brinner för att ge patienterna ett professionellt och varmt bemötande
• Är ansvarstagande, lösningsorienterad och flexibel
• Trivs i ett högt tempo och har god samarbetsförmåga
• Tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö varje dag
Hos oss får du inte bara ett jobb – du blir en del av en arbetsplats där vi hjälper varandra, utvecklas tillsammans och har roligt på vägen.Så ansöker du
Känner du igen dig?
Skicka ditt CV och personliga brev till sdm.dentalcenter@outlook.com
redan idag.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till SDM Dental Center – där kvalitet, arbetsglädje och utveckling går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
E-post: sdm.dentalcenter@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Derma Medical Center AB
(org.nr 559237-3079), https://www.dermamedicalcenter.se/
Repslagaregatan 30 (visa karta
)
602 45 NORRKÖPING Arbetsplats
SDM Dental Center Jobbnummer
9998766