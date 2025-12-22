Tandsköterska till Pronova Tandvård i Norrköping
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Norrköping Visa alla tandsköterskejobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Vi söker en engagerad och driven tandsköterska som vill bli en del av vårt team.
Pronova Tandvård består av fyra allmäntandläkare och en ST-tandläkare i endodonti. Två tandhygienister samt fem tandsköterskor.
Vi är en modern tandvårdsklinik som arbetar med digitalt arbetsflöde. Vi har 7 behandlingsrum och bedriver allmäntandvård med inriktning på bettrehabiliterande behandlingar, Invisalign samt övriga avancerade behandlingar och barn och ungdomstandvård. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där patientgruppen till största delen består av vuxna. På kliniken finns en bred och djup kompetens. Förutom sedvanliga tandsköterskeuppgifter ser vi också att du bidrar med administrativa uppgifter, t.ex. reception, och sterilarbete. Vi arbetar huvudsakligen delegerat varvid du bör ha erfarenhet av, eller vara öppen för, delegerat arbete.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska.
God samarbetsförmåga och ett genuint intresse för patientvård
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du talar svenska flytande i såväl tal som skrift.
Arbetslivserfarenhet är meriterande men inget krav.
Erfarenhet inom kirurgi och implantat-behandlingar är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är glad, positiv, flexibel och serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att komplettera vårt team och vi ser gärna att du har några års erfarenhet som tandsköterska, men även du som ny tandsköterska är välkommen att söka.
Övrig information
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Dental, Praktikertjänst Pronova Tandvård Kontakt
Issa Khoori 0704310846 Jobbnummer
9658515