Tandsköterska till privatklinik i Furulund
Tandvårdsteamet i Furulund AB / Tandsköterskejobb / Kävlinge Visa alla tandsköterskejobb i Kävlinge
2026-06-22
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Nu söker vi en tandsköterska till vår familjära och väletablerade klinik i Furulund!
Vi på Tandvårdsteamet i Furulund brinner för att erbjuda högkvalitativ tandvård och skapa leenden som varar livet ut. På kliniken jobbar två tandläkare, en tandsköterskor och en hygienist. Nu söker vi en engagerad och kompetent tandsköterska för att bli en värdefull del av vårt team.
Arbetsuppgifter: Som tandsköterska hos oss kommer du att ha en central roll i teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Assistera och samarbeta nära med vårt team av tandläkare
Receptionsarbete inkl att kalla och vara i kontakt med patienter
Sterilarbete
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Löpande kvalitetsarbete
Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och som delar vår passion för att ge patienter en positiv och professionell tandvårdsupplevelse. Du bör ha:
Utbildning och med ett par års erfarenhet av yrket.
God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer med patienter.
Förmåga att ta ansvar och engagerar dig i din egen utveckling.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Utmärkta kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med stimulerande arbetsmiljö, omtänksamma kollegor och öppen och välfungerande kommunikation
Kollektivavtal och tjänstepension
Generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr per år
Hos oss kommer du att få möjlighet att utvecklas professionellt och vara en del av ett dedikerat team. Vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter att skapa en trivsam arbetsplats. Vi vill ha dig som är positiv, professionell och vill bidra till vår arbetsplats.
Heltid/deltid kan diskuteras, ange i din ansökan vad du är intresserad av.
Provanställning tillämpas.
Ansökan: Om du känner att du är rätt person för denna spännande möjlighet, skicka in ditt CV och ett personligt brev till info@furutand.se
Märk din ansökan "Tandsköterskeansökan".
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att skapa vackra och friska leenden för våra patienter!
Rekryteringsfirmor undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@furutand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdsteamet i Furulund AB
(org.nr 559488-1210)
Bantorget 1 B (visa karta
)
244 63 FURULUND Kontakt
Tandvårdsteamet Furulund 046-732500 Jobbnummer
9971703