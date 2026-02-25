Tandsköterska till privat tandläkarmottagning i Högdalen centrum
Bandhagen Dental Care AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bandhagen Dental Care AB i Stockholm
Tandsköterska sökes till Bandhagen Dental Care
Om arbetsplatsen
Bandhagen Dental Care ligger i Högdalen Centrum med mycket goda kommunikationsmöjligheter. På mottagningen arbetar två tandläkare på deltid. Vi är en modern och fullt digitaliserad klinik med fokus på god service och hög kvalitet i vården.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta både i receptionen och med assistans till tandläkare. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter i ett stundtals högt tempo, där du behöver kunna planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt.Kvalifikationer
* Utbildad tandsköterska
* Mycket goda kunskaper i svenska (flytande i tal och skrift)
* Serviceinriktad och professionell i bemötandet av patienter
* Engagerad, flexibel och stresstålig
* Förmåga att arbeta strukturerat och hålla flera bollar i luften samtidigt
Meriter
* Erfarenhet av journalsystemet Muntra!Dina personliga egenskaper
Du har ett glatt humör, tycker om att arbeta med människor och vill vara med och utveckla mottagningen tillsammans med oss.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning. En inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker fortlöpande.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@bandhagendental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bandhagen Dental Care AB
(org.nr 556796-5511), http://www.bandhagendental.se
Harpsundsvägen 76 (visa karta
)
124 58 BANDHAGEN Jobbnummer
9764231