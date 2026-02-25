Tandsköterska till privat tandläkarmottagning i Högdalen centrum

Bandhagen Dental Care AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-02-25


Tandsköterska sökes till Bandhagen Dental Care

Om arbetsplatsen
Bandhagen Dental Care ligger i Högdalen Centrum med mycket goda kommunikationsmöjligheter. På mottagningen arbetar två tandläkare på deltid. Vi är en modern och fullt digitaliserad klinik med fokus på god service och hög kvalitet i vården.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta både i receptionen och med assistans till tandläkare. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter i ett stundtals högt tempo, där du behöver kunna planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt.

Kvalifikationer
* Utbildad tandsköterska
* Mycket goda kunskaper i svenska (flytande i tal och skrift)
* Serviceinriktad och professionell i bemötandet av patienter
* Engagerad, flexibel och stresstålig
* Förmåga att arbeta strukturerat och hålla flera bollar i luften samtidigt

Meriter
* Erfarenhet av journalsystemet Muntra!

Dina personliga egenskaper
Du har ett glatt humör, tycker om att arbeta med människor och vill vara med och utveckla mottagningen tillsammans med oss.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning. En inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker fortlöpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@bandhagendental.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bandhagen Dental Care AB (org.nr 556796-5511), http://www.bandhagendental.se
Harpsundsvägen 76 (visa karta)
124 58  BANDHAGEN

Jobbnummer
9764231

