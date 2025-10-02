Tandsköterska till privat tandläkarklinik
Gloss & Floss Dental Care AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-10-02
Gloss & Floss växer och söker dig som vill bli en del av vår moderna och väletablerade klinik!
Vi erbjuder en arbetsplats med tre behandlingsrum, endast 50 meter från Skanstulls tunnelbanestation - med smidiga kommunikationsmöjligheter. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö med kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att växa i din yrkesroll.
ARBETSBESKRIVNING
Vi söker en engagerad och flexibel tandsköterska. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom assistans, profylax och arbete i steril. Rollen hos oss är varierad och innebär även administrativa uppgifter i receptionen: patientkontakter, kallelser, tidboksplanering och annan löpande administration.
Eftersom vi även tar emot många internationella patienter är det en stor fördel om du känner dig trygg i att kommunicera på engelska vid behov.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av tandsköterskeyrket (1-2 år)
Erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Goda kunskaper i engelska (hög merit)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Att arbeta på en privatklinik innebär stort personligt ansvar men också möjlighet att utvecklas i en bred och stimulerande roll. Arbetet hos oss är varierat och ger dig chansen att kombinera kliniska och administrativa arbetsuppgifter på ett sätt som aldrig blir monotont.
Vem är du?
Du är en utbildad tandsköterska och lagspelare som trivs med samarbete och kommunicerar på ett lyhört och respektfullt sätt med både kollegor och patienter. Du har en stark känsla för service, är noggrann, strukturerad och van att prioritera.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Engelska är en viktig merit eftersom vi möter internationella patienter.
Är du intresserad? Vi ser fram emot din ansökan!
Vi önskar att din ansökan innehåller ett personligt brev samt CV med uppdaterat foto. Intervjuer sker löpande under annonsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen att bli en del av Gloss & Floss-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
via email
E-post: jobb@gloss-floss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gloss & Floss Dental Care AB
(org.nr 559128-9458), https://www.gloss-floss.se/
Ölandsgatan 42 (visa karta
)
116 63 STOCKHOLM Jobbnummer
