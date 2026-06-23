Tandsköterska till privat klinik i Kisa
Tandvårdsteam Sylwia AB / Tandsköterskejobb / Kinda Visa alla tandsköterskejobb i Kinda
2026-06-23
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Tandsköterska sökes – bli vår nya kollega!
Vi på Tandvårdsteam Sylwia söker just dig till vår lilla personliga tandläkarpraktik i Kisa, Östergötland. Vi bedriver allmäntandvård med inslag av protetik. Här jobbar ett om erfaret kvinnligt team som består av en tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska.
Om du vill arbeta i ett mindre team med nära relationer till både kollegor och patienter – då kommer du trivas hos oss!
Vi letar efter dig som:
är utbildad tandsköterska och tycker om att arbeta nära både patienter och kollegor. Har god samarbetsförmåga och positiv inställning. Du gillar allt från att assistera vid behandlingar, sterilarbete, kalla patienter, svara i telefon och även till exempel genomföra profylax, digital scanning och foton.
Vi erbjuder:
hel- eller deltidsanställning (heltid hos oss är på 36 tim/vecka) samt en familjär arbetsmiljö.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt gäng!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: mail@tandvardsteamsylwia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdsteam Sylwia AB
(org.nr 559392-4367)
Stora Torget 2 (visa karta
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590 37 KISA Jobbnummer
9974039