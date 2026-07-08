Tandsköterska till Praktikertjänst Tandvårdsgruppen Trollhättan
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Trollhättan Visa alla tandsköterskejobb i Trollhättan
2026-07-08
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Information om arbetsplatsen
Kliniken ligger centralt i Trollhättan och har fem välplanerade behandlingsrum. Här arbetar idag två tandläkare, två tandhygienister och två tandsköterskor i ett engagerat team. Mottagningen är välutrustad med OPG samt två itero‐scannrar och vi arbetar digitalt med fokus på kvalitet, effektivitet och patientupplevelse. Kliniken är etablerad med mycket gott rykte, samtidigt som det finns stor potential att vidareutveckla verksamheten tillsammans med dig som vill ligga i framkant. Här arbetar vi med glädje och engagemang för att ge våra patienter den bästa möjliga tandvården.
Vad kan vi erbjuda dig
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva vårdbolag, både för patienter och medarbetare. För att nå dit behöver vi ha Sveriges bästa medarbetare. Det ställer också krav på oss som arbetsgivare. Se mer om vad vi kan erbjuda dig nedan:
Vi strävar efter att det ska vara nära till beslut och du omger dig med kompetenta kollegor. Stort gehör för dina tankar och idéer om hur tandvården kan utvecklas. Detta gäller både för ditt team, den klinik du arbetar på och för alla verksamheter inom Praktikertjänst Dental. Tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialistkompetenser inom Praktikertjänst. En god arbetsmiljö med hög trivsel och kamratskap. Marknadens bästa journalsystem Frenda. Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare
Profylaktiskt arbete
Röntgentagning
Infiltrationsanestesi
Scanning/avtryckstagning
Sedvanliga arbetsuppgifter i steril och receptionKvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Erfarenhet är meriterande
Van att arbeta delegerat
God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningsätt
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Är flexibel, noggrann och ansvarstagande
Har god datorvana & trivs med att växla mellan kliniskt arbete och administrativa uppgifter
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, empatisk och som värdesätter vårdkvalitet. Du trivs i ett team och bidrar gärna till ett öppet, varmt och hjälpsamt arbetsklimat. Vill vara en del av ett engagerat och framåtblickande team
Övrig information
Hel- eller deltid kan diskuteras.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan & vi ser fram emot att träffa dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Föreningsgatan 7A (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Praktikertjänst Dental, Tandvårdsgruppen Kontakt
Verksamhetschef
Elisabet Goneth elisabet.goneth@ptj.se 070-7572404 Jobbnummer
9997500