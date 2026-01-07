Tandsköterska till parodontologiavdelningen Eastmaninstitutet
2026-01-07
Vi på Folktandvården Stockholm arbetar, forskar och tänker på
regionens munhälsa.
Hos oss får du möjlighet att ta stora steg i din personliga utveckling. När du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte
Nu söker vi en tandsköterska till specialistkliniken Parodontologi Folktandvården Eastmaninstitutet!
Eastmaninstitutet är Folktandvårdens specialistklinik i Stockholm och är belägen vid Vasaparken centralt i stan. Hos oss har vi nio avdelningar, 61 behandlingsrum och vi är cirka 250 anställda. Eastmaninstitutet är ett nav i kunskapsöverföringen inom både specialist-och allmäntandvård i och med att samtliga specialiteter samlas i ett och samma hus och är remissinstans för hela region Stockholm.
Vi behandlar främst vuxna patienter som behöver specialisttandvård i parodontologi och rehabilitering med implantat, men vi behandlar även barn och ungdomar. Kliniken bedriver ST-utbildning, forskning, kompetensutveckling gentemot allmäntandvården och deltar aktivt i utvecklingen av specialisttandvården i Stockholm. Vi är en stor arbetsplats som kännetecknas av positiva och duktiga medarbetare. Idag är vi 11 tandläkare (specialister inom parodontologi /ST-tandläkare) samt 9 tandsköterskor och 7 tandhygienister.
När du blir en av oss
Du kommer få ett intressant och stimulerande arbete i team med tandläkare där du kommer att ta hand om våra patienter som kommer in på remiss. För oss är bra service till våra patienter mycket viktigt. Du kommer att assistera vid olika typer av kirurgiska ingrepp såsom parodontalkirurgi, periimplantär kirurgi och implantatkirurgi, samt ge assistans vid utredningar och viss protetik kan bli aktuellt. Men även arbete i steril och administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig
Som är utbildad tandsköterska med några års erfarenhet. Det är meriterande om man har gått utbildning som operationstandsköterska eller har erfarenhet av assistans vid kirurgiska ingrepp. Kompetens, kvalitet och serviceanda är viktiga faktorer hos oss. Vi ser gärna att du är flexibel, självständig och har lätt för att samarbeta. Att du är en person som sätter patienten i fokus och har ett fint omhändertagande och bemötande ser vi som en självklarhet.
Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Samverkan, Pålitlighet, Öppenhet och Kompetents. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Folktandvården Stockholm erbjuder dig olika förmåner såsom:
- Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
- Tjänstepension
- Löneväxling till pension
- Extra semesterdagar till dig över 40 år
- Tillägg vid föräldraledighet
- Möjlighet till del av incitamentsmodell
- Frisktandvård
Publiceringsdatum2026-01-07
Välkommen med din ansökan senast 23 januari 2026. På grund av julledigheter kan det dröja längre än vanligt med återkoppling. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Är du intresserad?
Kontakta gärna:
Klinikchef Carolina Modin tel. 072-582 23 84
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur som bygger på ett tillitsbaserat ledarskap och ett starkt medarbetarskap. Hos oss ska du våga att tycka annorlunda och ha goda möjligheter till vidareutveckling och du ska framförallt må bra! Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
