Tandsköterska till Oral Care i Kristianstad
2025-11-11
Tandsköterska till Oral Care Kristianstad
Oral Care Kristianstad söker en erfaren och engagerad tandsköterska till vårt professionella team. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med fokus på helhetssyn och hälsoinriktad tandvård, där kompetensutveckling och samarbete står i centrum.
Om oss Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med över 35 års erfarenhet och cirka 750 medarbetare. Vi erbjuder allmäntandvård och mobil tandvård på flera orter i Sverige samt i Norge och Nederländerna och vi fortsätter växa!
Om tjänsten Som tandsköterska hos oss arbetar du i team med tandläkare och tandhygienister med assistering, steril arbete och administrativa uppgifter. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor i ett positivt och ansvarstagande team.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter
Flexibel arbetsmiljö och korta beslutsvägar
Kollegial gemenskap med aktiviteter och friskvårds bidrag
Vi söker dig som:
Har god social förmåga och trivs med patientkontakt
Är lösnings orienterad, flexibel och trygg i din yrkesroll
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av Muntra är meriterande
Start: Omgående eller enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Oral Care! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.F. Oral Care AB
(org.nr 556346-4840), https://www.oralcare.se Arbetsplats
Oral Care Kontakt
Eden Medor eden.medor@oralcare.se Jobbnummer
