Tandsköterska till nystartad klinik i Svenljunga

2026-04-06


Vi söker en engagerad och driven tandsköterska till vår helt nya klinik i Svenljunga. Kliniken är för närvarande under renovering och beräknas stå färdig till sommaren. Detta är en spännande möjlighet att vara med från början och bidra till att forma en modern och kvalitetsfokuserad verksamhet.
Kliniken kommer initialt att ha två fullt utrustade behandlingsrum, med möjlighet att successivt utrusta ytterligare tre rum - totalt fem behandlingsrum vid full kapacitet.
Kliniken drivs som en del av ett bolag som även står bakom en väletablerad och framgångsrik privatklinik i Borås. Du blir därmed en del av en stabil organisation med gedigen erfarenhet, samtidigt som du får vara med och utveckla något nytt.
Vi erbjuder:
En nyrenoverad och modern arbetsmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla klinikens arbetssätt
Stöd från en etablerad och erfaren organisation
Konkurrenskraftiga förmåner och villkor

Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetar strukturerat, noggrant och självgående
Har ett gott bemötande och sätter patienten i fokus
Är flexibel och trivs i en utvecklande miljö

Tillträde
Enligt överenskommelse, med planerad start under hösten.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: svenljungatandklinik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SR Dental AB (org.nr 559557-4467)
512 50  SVENLJUNGA

Arbetsplats
Svenljunga Tandklinik

Jobbnummer
9838414

