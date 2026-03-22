Tandsköterska till nyrenoverad klinik i Kallhäll
Vi letar nu efter vår nya tandsköterske kollega! Vi kommer även att anställa en tandläkare som man kommer arbeta tillsammans med. Vi söker dig som har arbetat som tandsköterska några år. Jag som är klinikchef här heter Sofie Christiansen och dina övriga kollegor är åtta tandsköterskor, sex tandläkare och tre hygienister samt en receptionist. Kliniken renoverades 2024 och har nio behandlingsrum.
Är du framtida kollega?
Vi letar efter en flexibel och ansvarsfull tandsköterska som har stor passion för sitt yrke! Du representerar Distriktstandvården med omtanke och service något som tar sig uttryck i din positiva inställning och din vilja att alltid prestera goda resultat. Du har lätt för att knyta kontakter och lika lätt för att upprätthålla dem. Vidare är du duktig på att kommunicera, och du vet värdet av en god dialog där tydlighet och information är viktiga beståndsdelar.
I din yrkesroll har du stort driv, gillar att arbeta självständigt samt bidrar med goda odontologiska kunskaper i behandlingsrummen. Här finns utrymme att utvecklas och få utökat ansvarsområde inom företaget. Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som inkluderas i din yrkesroll som tandsköterska. Du kommer att arbeta delegerat med en tandläkare, oftast på ett rum. Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen. På den här kliniken gör vi varierade behandlingar bland annat arbetar vi med implantatkirurgi och Invisalign.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde efter överenskommelse
Lön efter överenskommelse
Vad vi erbjuder;
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Välkommen med din ansökan senast 5 april. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bagrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle - med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
176 71 KALLHÄLL Kontakt
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729
