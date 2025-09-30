Tandsköterska till nyöppnad tandvårdsklinik i Kållered Heltid
Kållered Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Mölndal Visa alla tandsköterskejobb i Mölndal
2025-09-30
Vill du vara med från början och forma framtidens tandvård tillsammans med oss?
Vi söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska på heltid till vår nyöppnade och moderna klinik i Kållered.Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Vår nya klinik är en del av en växande satsning på högkvalitativ, trygg och tillgänglig tandvård. Med moderna lokaler och ett stort fokus på patientbemötande vill vi skapa en trivsam miljö - både för patienter och medarbetare.Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss får du en varierad roll där du bland annat kommer att:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sköta steril- och receptionsarbete
Arbeta med patientkontakt och tidsbokning
Vara delaktig i utvecklingen av klinikens rutiner och arbetssätt
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Är positiv, flexibel och har ett gott bemötande
Trivs med att arbeta i team men också är självgående
Vill vara med och bygga upp en trygg och trivsam arbetsplats
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav - rätt inställning och vilja att utvecklas är det viktigaste!
Vi erbjuder
En heltidsanställning med goda utvecklingsmöjligheter
En nybyggd och fräsch klinik
En inkluderande arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka arbetssätt och klinikens framtid
Placering:
Kållered centrum (goda kommunikationer med både bil och tåg)Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till info@kalleredtandvard.se
senast 2025-10-30. Intervju sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta på info@kalleredtandvard.se
eller 031-40 40 40. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@kalleredtandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kållered Tandvård AB
(org.nr 559414-3447), http://www.kalleredtandvard.se
Gamla riksvägen 48B (visa karta
)
428 32 KÅLLERED Arbetsplats
Kållered Tandvård Jobbnummer
9534235