Tandsköterska till ny klinik i Gustavsberg, Värmdö (Stockholm)
Vighed tandvård AB / Tandsköterskejobb / Värmdö Visa alla tandsköterskejobb i Värmdö
2025-10-14
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vighed tandvård AB i Värmdö
, Stockholm
eller i hela Sverige
-Välkommen att söka tjänsten som tandsköterska på Gustavsbergs nya fina klinik i hamnen.
Vi ligger centralt i nyrenoverade lokaler i Gustavsbergs Porslinsfabrik ovanför Hemköp med goda kommunikationer med busshållplats samt parkering i direkt anslutning.
I rollen kommer du att arbeta med sedvanliga uppgifter för en tandsköterska med assistans, sterilarbete och patientkontakt. Tjänsten gäller heltid, måndag till fredag.
Titta gärna in på vår sida på Facebook för att se hur vi har det!
Maila in en presentation och CV till oss på: rekrytering.tandvard@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: rekrytering.tandvard@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Gustavsberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vighed tandvård AB
(org.nr 556845-3210)
Odelbergs väg 1B (visa karta
)
134 40 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Tandvårdscentrum Gustavsberg Jobbnummer
9556930