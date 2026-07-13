Tandsköterska till modern klinik i Lomma hamn
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Lomma Visa alla tandsköterskejobb i Lomma
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Lomma
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
LommaTandläkarna är en mottagning med lång tradition inom privat tandvård. Mottagningen är fullt modern med tre behandlingsrum. Hos LommaTandläkarna har vi som ambition att erbjuda högkvalitativ tandvård, att bemöta våra patienter på ett personligt och professionellt sätt och att skapa trygghet och långvariga patientrelationer. Mottagningen är ljus och fin och ligger i Lomma Hamn, med närhet till havet och goda buss- och tågförbindelser. Här arbetar två tandläkare, tre tandsköterskor och en tandhygienist. Vi har en familjär stämning hos oss och alltid nära till skratt, för oss är det viktigt att vara professionella och samtidigt ha roligt på jobbet. Vi erbjuder dig: - en mottagning i framkant vad gäller tandvård - stor möjlighet att vara delaktig i mottagningens utveckling - frihet att ansvara för det administrativa arbetet i receptionen - att utvecklas inom delegerat patientarbete.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten hos oss innebär omväxlande uppgifter som exempelvis assistans, profylax och steril. Du kommer också att arbeta administrativt i reception med patientkontakter, kallelser och tidboksplanering. Vi hjälps åt med inskolning för att du successivt ska komma in i de olika arbetsmomenten. Självklart får du kompetensutveckling och handledning vid behov.Kvalifikationer
Du är en utbildad tandsköterska och med en stor vilja att utvecklas.Anställningsvillkor
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi behöver dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patienternas bästa i fokus. Du har god klinisk förståelse, en bra samarbetsförmåga och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du har förmågan att överblicka, planera och prioritera. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIG INFORMATION
Arbete på kvällstid kan förekomma. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Box 111 (visa karta
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234 22 LOMMA Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Lommatandläkarna Kontakt
Martin Sundler martin.sundler@ptj.se Jobbnummer
10001531