Tandsköterska till Ljustadalens Tandvård, Sundsvall
2025-12-10
Vår klinik växer och vi behöver bli fler! Är du vår nya medarbetare?
Vi öppnade en ny tandläkarklinik i Sundsvall i november. Vi håller till i helt nyrenoverade lokaler med toppmodern utrustning, bara ett stenkast från Birsta handelsområde. Lokalen ligger i markplan, direkt anslutning till parkeringen utanför. Behandlingsrummen har ett fantastiskt ljusinsläpp och kliniken har en lugn och familjär känsla med tillgänglighet för alla.
Trivsel hos våra medarbetare är av stor vikt och vi erbjuder dig en förmånlig och trygg anställning.
Hos oss får du t.ex. friskvårdstid under arbetstid varje vecka, 5000kr i friskvårdsbidrag, extra pensionsavsättning, 31 semesterdagar, möjlighet till bonus och en arbetsplats där trivsel, arbetsglädje och utveckling är prioriterad.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana, positivt om du har arbetat med journalsystemet Muntra.
Är trygg, noggrann och engagerad. Van att ta eget ansvar och arbetar strukturerat.
Trivs med att jobba i team och vill vidareutvecklas i din yrkesroll.
Har ett gott bemötande med ett patientfokuserat arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Assistans till tandläkare och tandhygienist.
Sterilarbete och omkringjobb på kliniken.
Arbeta i team och möjlighet till självständigt arbete med patient.
Delta i planering, förbättringsarbete och utveckling på arbetsplatsen
Blandade administrationsuppgifter så som patientbokningar, journalföring i team, beställningar, receptionsarbete etc.
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten, tveka inte att kontakta oss. Kolla även in vår facebook och instagram så får du en liten inblick i vår klinik. Facebook: Ljustadalens tandvård. Instagram: ljustadalens.tandvardSå ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till frida.wahlgren@ljustadalenstandvard.se
.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: frida.wahlgren@ljustadalenstandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wahlgren Dental AB
(org.nr 559509-4102)
Söndagsvägen 4 (visa karta
)
863 34 SUNDSBRUK Kontakt
Verksamhetschef
Frida Wahlgren frida.wahlgren@ljustadalenstandvard.se Jobbnummer
9636924