Tandsköterska till KUT/Folktandvården Origo, Falun
2025-09-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kliniken ligger i Falun med goda kommunikationsmöjligheter för bussar och resecentrum. Hela stadskärnan med dess utbud av affärer och restauranger samt fina Falu-ån som flyter genom staden finns några minuter bort. Hos oss får du ett intressant och utvecklande jobb,
arbetsgemenskap och möjlighet till utveckling. Här jobbar tre Tandläkare, en Tandhygienist och tre Tandsköterskor. Som en handledningsklinik får vi även besök regelbundet av kollegorna som går i Introduktionsprogrammet.
Tandsköterska till KUT/Folktandvården Origo, FalunPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Ta den unika chansen att bli en del av KUT-teamet!
KUT är ett utbildningsprogram för utomeuropeiska tandläkare, som bl.a. innebär 15 veckors handledd praktik (februari - maj) på FTV Origo. Du kommer, tillsammans med huvudledledaren, utgöra det fasta handledarteamet, som planerar och har det övergripande ansvaret för praktikperioden. Att handleda innebär att man ständigt måste ligga steget före, så önskvärt är att du har några års erfarenhet av allmäntandvård. Även om det stundvis är mycket att göra, är det mycket givande och lärorikt att handleda.
TskKUT-tjänsten utformas på 30-40% på helåret med grundanställning på FTV Origo. Förutom att vara en allmäntandvårdsklinik är FTV Origo även Folktandvårdens Handledningsklinik och vi tar emot kollegor för handledning löpande under året.
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom tandsköterskans kompetensområde med patienter i alla åldersgrupper. Du arbetar bland annat med assistans, i reception och steril. Vi har digital röntgen och använder datasystemet T4 för tidbokning och journalföring.
Vår klinik arbetar med Introduktion och Handledning och du kommer såklart vara delaktig och stötta det arbetet.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Du har tandsköterskeexamen.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Meriterande:
Du har erfarenhet av arbete som tandsköterska.
Du har erfarenhet av datasystemet T4.
Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
