Tandsköterska till klinikerna i Piteå och Öjebyn
2025-12-19
På klinikerna i Piteå/Öjebyn arbetar engagerade medarbetare mot ständiga förbättringar och ökad patientcentrerad vård. Välkommen till en arbetsplats där vi jobbar med lagkänsla och där du kan göra skillnad!
Vi sökerVi söker dig som har en avslutad eller inom kort avslutad tandsköterskeutbildning och kunskaper i det svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person söker vi dig som har en professionell och positiv attityd till ditt arbete, god samarbetsförmåga och är flexibel. Du har ett omhändertagande och serviceinriktat sätt mot patienter. Du planerar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och ser till helheten. Vi ser gärna att du är initiativtagande och har erfarenhet av att arbeta delegerat.
Det här får du arbeta med
Folktandvården i Piteå erbjuder dig ett omväxlande arbete som tandsköterska inom barn- och vuxentandvård. Dina arbetsuppgifter innefattar att assistera tandläkare, teamtandvård, sterilarbete och patientadministration. För dig som är ny inom Folktandvården Norrbotten får du möjlighet att delta i vårt introduktionsprogram "Hos Oss" tillsammans med andra kollegor. Du kommer anställas inom Verksamhetsområde Sydöst som består av 6 kliniker: Piteå, Öjebyn, Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå. Din placeringen kommer att vara vid klinikerna i Piteå eller Öjebyn.
Läs gärna mer om "Hos Oss" på: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-ochutbildning/Jobba-i-Folktandvarden/Ny-i-Folktandvarden/
Det här erbjuder vi dig
• Introduktion och handledning av erfarna medarbetare
• Fyllningskurs vid behov
• Kontinuerliga yrkesträffar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder ett vikariat på heltid under perioden 260309-260811. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Region Norrbotten Kontakt
Sara Öman sara.oman@norrbotten.se 0923-76010 Jobbnummer
