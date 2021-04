Tandsköterska till kliniken för tandreglering - Karolinska Institutet, Universitetstandvården - Tandsköterskejobb i Huddinge

Karolinska Institutet, Universitetstandvården / Tandsköterskejobb / Huddinge2021-04-12Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?Inom Universitetstandvården är vi totalt 170 medarbetare, fördelade på 6 kliniker, där vi tillsammans med våra studenter behandlar olika patientkategorier.Tillsammans med institutionen för odontologi bedriver vi utbildningar som är internationellt topprankade. Vår huvudsakliga verksamhet är förlagd till Campus Flemingsberg. Här finns alla odontologiska specialiteter under ett och samma tak och interaktionen med kollegor och studenter bidrar till ett unikt samarbete och erfarenhetsutbyte.Din rollTill tandregleringskliniken söker vi en tandsköterska för en varierande och spännande tjänst. Hos oss arbetar du med att assistera våra ortodontister vid lärarkliniken. Du är involverad i både grund- och ST-utbildningen där du arbetar med studenterna. Dessutom sköter du om patientadministration, utför röntgen, fotografering, avtryck för studiemodeller samt enklare ortodontiska och tandtekniska moment.Vi strävar efter att jobba i team där det finns möjlighet för dig att jobba delegerat och under handledning med patienter. Tandregleringskliniken är en undervisningsklinik för Karolinska Institutets grundutbildningar inom tandvård. Kliniken ansvarar även för specialistutbildning till tandläkare från olika nationer inom och utom EU. Hos oss arbetar specialisttandläkare, ortodontiassistenter, tandsköterskor, receptionist och tandtekniker. Vi erbjuder rikligt med internutbildning inom kliniken.Vem är du?Du är en engagerad tandsköterska med intresse för ortodonti. Du tycker om att jobba med barn och ungdomar och du trivs i en lärande miljö. Om du sedan tidigare har erfarenhet av att ta röntgenbilder, klinisk fotografering och avtryckstagning är det en fördel.För att passa in i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer2021-04-12- Tandsköterskeutbildning- Flytande svenska i tal och skrift- Goda kunskaper i engelskaMeriterande:- Yrkeserfarenhet som tandsköterska- Erfarenhet av ortodonti- Erfarenhet av röntgen och klinisk fotografering- Vana vid att arbeta i T4För att trivas hos oss bör du ha ett positivt förhållningssätt. Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och har god känsla för service då klinikens mål är att sätta patienten och studenten i centrum. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang. Idealiskt sett har du möjlighet att påbörja anställningen i Augusti dvs. innan starten på höstterminen.Vad erbjuder vi?En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.Placering: FlemingsbergVarmt välkommen med din ansökan senast den 2 Maj 2021. Skicka gärna in din ansökan snarast möjligt eftersom vil planerar att intervjua kandidater löpande under rekryteringsprocessen. Det är därför möjligt att du kallas till intervju innan ansökningstiden har gått ut.Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos ossVaraktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Karolinska Institutet, Universitetstandvården5683796