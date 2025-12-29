Tandsköterska till kliniken för barn- och ungdomstandvård
2025-12-29
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Karolinska Institutet är världskänt för sin forskning och utbildning inom odontologi och tandvård.
På Campus Flemingsberg finns den senaste tekniken. Här utbildar vi tandhygienister, tandläkare, specialisttandläkare, forskare och har Kompletterande Utbildning för Tandläkare, KUT.
2023 rankades vårt tandläkarprogram som nummer fem på en lista över världens universitet. Merparten av studenternas kliniska utbildning sker vid någon av Universitetstandvårdens sju tandvårdskliniker. Vid institutionen för odontologi bedrivs både den teoretiska delen - och spetsforskning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete för minskning av negativ miljöpåverkan. Välkommen till oss, vi är cirka 270 medarbetare som gör skillnad.
Till vår klinik för barn- och ungdomstandvård söker vi en tandsköterska som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar
Vid vår klinik undervisar vi studenter och behandlar barn och ungdomar inom den allmänna barn- och ungdomstandvården. Utöver det är vi också remissinstans för patienter i behov av specialiserad barntandvård. Speciellt fokus har vi på psykologisk behandling av tandvårdsrädsla samt barn med kroniska sjukdomar och funktionshinder. Vi har ett nära samarbete med enheten för pedodonti vid institutionen för odontologi. Hos oss arbetar ett trettiotal specialist-, ST- och allmäntandläkare, tandsköterskor, tandhygienister och psykologer.
Din roll
Att arbeta som tandsköterska hos oss skiljer sig från den traditionella tandsköterskerollen. Du kommer att vara involverad i tre olika områden: specialistvård, utbildning och forskning.
Inom specialistvården kommer du att arbeta på kliniken med sedvanliga tandsköterskeuppgifter, dels assistans vid narkostandvård, kirurgi och olika former av sedering. Du kommer även att ha egen patientbehandling med inriktning mot profylax och inskolning.
I utbildningsdelen kommer du att vara delaktig i utbildningen av nya tandläkare och tandhygienister.
Vem är du?Publiceringsdatum2025-12-29KvalifikationerKvalifikationer
- Tandsköterskeexamen
- Erfarenhet av arbete med barn- och ungdomstandvård
- Erfarenhet av assistans och omhändertagande vid barnkirurgi
- Goda kunskaper i det svenska språket
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med medicinska riskpatienter
- Erfarenhet av patienter med tandvårdsrädsla
- Erfarenhet av narkostandvård
För att passa in i rollen som tandsköterska hos har du ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar. Du är strukturerad, flexibel och har väl utvecklad samarbetsförmåga. Du är en person som är villig att hugga i där det behövs och prioriterar att teamet och verksamheten fungerar väl. Vi värdesätter att du tar egna initiativ och har en god känsla för service då klinikens mål är att sätta patienten och studenten i centrum.
Eftersom tjänsten innefattar arbete med barn och ungdomar så förutsätter detta ett uppvisande av ett godkänt utdrag ur belastningsregistret inför en erbjuden anställning.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberghttps://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 18/1-2026.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
