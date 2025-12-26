Tandsköterska till klinik i hälsocentralen
2025-12-26
Om jobbet
Välkommen att söka en tjänst på en fantastisk tandläkarklinik där vi söker dig som är intresserad tandvård ur ett livsloppsperspektiv.
Kliniken är belägen i "Doktor.se Hälsocentral" där vi har egen korridor med väntrum, tre behandlingsrum och steril. Här finns möjlighet att samarbeta med övriga professioner och samverkan uppmuntras verksamheter emellan.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska på Norrtälje tandhälsa har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård. I din dagliga yrkesroll deltar du i allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård samt har en stor roll kring planeringen på Kliniken. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta självständigt samt har erfarenhet av att assistera vid operation.
Norrtälje tandhälsa arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet.
Vi värdesätter god service. Därför är ett gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig.Kvalifikationer
Du är en skicklig tandsköterska och har kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Muntra.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och att du alltid håller en hög kvalitet i ditt odontologiska arbete. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta.
Vill du vara med och jobba för självkänsla och livskvalitet? Vi ser fram emot din ansökan!
Provanställning 6 månader. Vi ser gärna att du kan påbörja din anställning omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
