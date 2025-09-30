Tandsköterska till klinik i centrala Göteborg
2025-09-30
Information om arbetsplatsen
Är du vår nya tandsköterska? Berzelii Tandhälsovård är en klinik mitt i centrala Göteborg, ett stenkast från Götaplatsen.
Mottagningen är mycket välplanerad med fyra utrustade behandlingsrum, OPG, operationsrum, stor steril och trevligt personalutrymme. Nära till kommunikationer med spårvagn och buss. I dagsläget är vi tre tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist. Våra lokaler är moderna, ljusa och trevliga. Vi har endast toppmodern utrustning och värdesätter kvalité och långsiktighet i våra materialval och arbetssätt.
Du kommer arbeta med främst vuxna patienter. Som tandsköterska ingår du teamet med tandläkare och tandhygienist. Dina arbetsuppgifter kommer vara vanligt förekommande tandsköterskesysslor så som assistera tandläkare, sterilarbete samt vissa administrativa sysslor. Dina arbetstider är dagtid måndag till fredag. Kvalifikationer
Du har en godkänd examen i tandsköterskeutbildning. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande. Vi ser gärna att du har någon eller några års erfarenhet av kliniskt arbete och är bekväm i din yrkesroll. Har du erfarenhet att assistera vid implantatkirurgi är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och har jobbat några år i det svenska tandvårdssystemet. Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och är väl förtrogen med dagliga sysslor så som kliniskt assistera och sterilarbete. Du är duktig på att se vad som behöver göras och ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande.
Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter och som mottagningens utveckling. Som person är du kommunikativ, lugn, balanserad och förtroendeingivande i möte med patienter och kollegor.
Övrig information
Tjänsten är i första hand en heltidstjänst. Arbetstider och tjänstgöringsgrad kan diskuteras men sökande till heltidstjänst kan komma prioriteras. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Tandvård, Västra Götalands län, Berzelii/Majornas Tandhälsovård Kontakt
