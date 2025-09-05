Tandsköterska till Käkkirurgiskt Centrum Skåne (Malmö)
Tandsköterska - heltid /deltid - till Käkkirurgiskt Centrum Skåne (Malmö)
Käkkirurgiskt Centrum Skåne är en specialistklinik inom tandimplantat och käkkirurgi, centralt belägen vid Triangeln i Malmö. På grund av en planerad pensionsavgång söker vi nu en tandsköterska.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Assistera käkkirurgen vid kirurgiska ingrepp, såsom implantatoperationer och visdomstandsoperationer
Sköta sterilisering och underhåll av instrument samt upprätthålla hygienrutiner
Förbereda och iordningställa behandlingsrum inför och efter behandlingar
Ge omvårdnad och stöd till patienter före, under och efter ingrepp, inklusive information om eftervård
Krav och kvalifikationer:
Du är inte tandläkare som jobbar som tandsköterska!
Följande krav och kvalifikationer:
Utbildad tandsköterska (yrkesexamen är ett krav)
Gärna 15 års erfarenhet av tandvård, helst inom kirurgisk tandvård/ implantatbehandling (meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Datorvana av journalsystem inom tandvård
Noggrann, ansvarsfull och strukturerad i ditt sätt att arbeta
Serviceinriktad och empatisk med ett lugnt bemötande - du är bra på att få patienter att känna sig trygga
God samarbetsförmåga och flexibilitet - du trivs med att arbeta i team och stötta dina kollegor
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
Nära samarbete med en erfaren käkkirurg, vilket ger dig stor möjlighet till lärande och utveckling inom käkkirurgi och implantat
Centralt belägen arbetsplats i Malmö (Triangeln), i fräscha och välutrustade lokaler
Flexibla arbetstider
Arbete endast på vardagar (dagtid), ingen helg- eller kvällstjänstgöring
Konkurrenskraftig lön och personalförmåner (bland annat friskvårdsbidrag)
Start enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Vänligen skicka din ansökan (CV och personligt brev) via e-post till info@kcsskane.se
. Ange "Tandsköterska" i ämnesraden. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Sista dag att ansöka är 10 oktober 2025.
