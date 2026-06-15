Tandsköterska till Impress i Stockholm (Östermalm & Täby)
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2026-06-15
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Vill du arbeta i en modern och växande organisation med tydligt fokus på framtidens tandreglering?
Impress befinner sig i en stark expansionsfas i Sverige och söker nu tandsköterskor till sina kliniker i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö, med modern teknik och ett tydligt fokus på ortodonti, aligners och Invisalign-behandlingar.
Hos Impress blir du en del av en organisation som kombinerar tandvård och digital innovation – där patientupplevelse, kvalitet och utveckling står i centrum.
Om rollen
Som tandsköterska hos Impress arbetar du i en varierad och utvecklande roll med fokus på tandreglering och Invisalign. Du arbetar nära tandläkare och patienter i en modern klinikmiljö där samarbete, service och kommunikation är avgörande.
Du kommer bland annat att:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Utföra scanningar och ta kliniska foton inför Invisalign-behandlingar
Informera patienter om behandlingar och produkter
Ansvara för sterilarbete och hygienrutiner
Hantera administrativa uppgifter och materialbeställningar
Arbeta nära teamet kring patientflöde och kvalitet
Rollen passar dig som trivs i en patientnära miljö och tycker om att kombinera kliniskt arbete med service och administration.
Vi söker dig som
✅ Har tandsköterskeutbildning
✅ Erfarenhet av att arbeta kliniskt i Sverige
✅ Kan obehindrat svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av ortodonti eller Invisalign
Har erfarenhet av scanning och klinisk fotografering
Är van att arbeta i kliniker med flera behandlingsrum
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är:
Pedagogisk och kommunikativ
Relationsskapande och serviceinriktad
Noggrann och strukturerad
Flexibel och trivs i en föränderlig miljö
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
För Impress är det viktigt att patienterna känner sig trygga och välinformerade genom hela behandlingsresan.
Vad du får hos Impress
Möjlighet att arbeta i en internationell och snabbväxande organisation
Invisalign-utbildning och kompetensutveckling
Utvecklingsmöjligheter inom tandreglering och estetisk tandvård
Ett modernt och digitalt arbetssätt
Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten i Sverige
Förmåner och rabatter på behandlingar och produkter
Ett starkt internationellt nätverk av kollegor och specialister
Du blir en del av en organisation där ambitionen är tydlig – att växa, ta marknadsandelar och bli en ledande aktör inom tandreglering i Sverige.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse (gärna snarast)
Arbetstider: Vardagar + viss kväll samt en lördag/månad
Lön: 30 000 – 38 000 kr/mån + bonus
Semester: 25 dagarPubliceringsdatum2026-06-15Övrig information
Impress är ett internationellt healthtech/dentalföretag, och är i en utvecklingsfas i Sverige, vilket innebär att du som börjar nu får vara med på en spännande resa. Samtidigt kräver det att du är flexibel och trivs i en miljö där strukturer och arbetssätt fortsatt sätts.
Vill du arbeta i en verksamhet som är under utveckling och där du får möjlighet att påverka från början? Nu söker vi två tandläkare till Impress kliniker på Östermalm och i Täby.
Här får du arbeta med tydligt fokus på tandreglering i en organisation som genomgår en omstrukturering och satsar framåt. Rollen passar dig som trivs i en föränderlig miljö och vill vara med och bidra till något unikt som växer.
🚀 Ta nästa steg i karriären✅ Ansök, med eller utan CV redan idag!
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se som sköter hela rekryteringsprocessen.
Du kan ansöka enkelt direkt via mobilen – med eller utan CV på www.odonti.se
För att säkerställa en professionell, rättvis och strukturerad rekryteringsprocess sker ansökan och all kommunikation kring tjänsten via Odonti.
Har du frågor några frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Odonti👇🏼
Ansvarig rekryterare och kontaktperson
Jash Sam 📧 hej@odonti.se
📞 0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på Odonti.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7700638-2052972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9963725