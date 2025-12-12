Tandsköterska till Helgtandvården i Skärholmen
2025-12-12
Vill du bli en del av ett engagerat och positivt team där du får utrymme att utvecklas? Vi söker dig som är utbildad tandsköterska!
Om rollen
Som tandsköterska hos oss spelar du en viktig roll - både i den dagliga patientkontakten och i det administrativa arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:
• Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
• Bemöta patienter med värme och professionalism, både vid ankomst och över telefon/mail
• Schemaläggning och hantering av bokningar
• Säkerställa en trygg, ren och välorganiserad klinikmiljö.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
• Utbildad tandsköterska eller erfarenhet av arbete inom tandvård/vård
• Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
• God datorvana
• Du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som gillar att ha ordning och struktur
• Meriterande: erfarenhet av estetisk tandvård, journalsystem och kundkontakt
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull, noggrann och självgående
• Har en positiv attityd och tycker om att ge service
• Trivs med att samarbeta och skapa en god stämning på jobbet
• Är flexibel och inte rädd för att ta egna initiativ
Om Helgtandvården
Vi är en toppmodern tandläkarklinik i hjärtat av Skärholmens torg. Här arbetar vi med både allmän- och estetisk tandvård - bl.a. implantat, Invisalign, fasader, betthöjningar och tandköttskorrigeringar.
Vårt mål är att ge patienterna bästa möjliga vård och service. Vi arbetar nära som ett team och uppmuntrar utveckling - både genom frihet i rollen och via utbildningar internt och externt. Du får arbeta med den senaste tekniken i stora, ljusa behandlingsrum och vara en del av ett glatt, ambitiöst gäng på 10 personer.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande.
Varmt välkommen till Helgtandvården - där vi skapar vackra leenden tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: Jobb@helgtandvarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helgtandvården Sverige AB
(org.nr 559355-7332), https://helgtandvarden.se/
Bodholmsgången 4 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
9643040