Tandsköterska till Helgtandvården i Gävle
2026-04-28
Vill du bli en del av ett engagerat och positivt team där du får utrymme att utvecklas? Vi söker dig som vill arbeta som tandsköterska - tidigare erfarenhet eller utbildning är meriterande, men inget krav.
Om rollen
Som tandsköterska hos oss spelar du en viktig roll, både i den dagliga patientkontakten och i det kliniska arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:
• Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
• Bemöta patienter med värme och professionalism
• Journalföring
• Säkerställa en trygg, ren och välorganiserad klinikmiljö

Kvalifikationer
• Intresse för tandvård och service
• Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
• God datorvana
• Du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som gillar att ha ordning och struktur
• Meriterande: erfarenhet av tandvård, journalsystem och kundkontakt
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull, noggrann och självgående
• Har en positiv attityd och tycker om att ge service
• Trivs med att samarbeta och skapa en god stämning på jobbet
• Är flexibel och inte rädd för att ta egna initiativ
Om Helgtandvården
Vi är en toppmodern tandläkarklinik i centrala Gävle. Sedan tidigare finns vi etablerade i Stockholm, där vi har byggt upp ett gott rykte och en stabil patientbas.
I Gävle erbjuder vi samma höga standard inom både allmän- och estetisk tandvård - bl.a. implantat, Invisalign, fasader, betthöjningar och tandköttskorrigeringar.
Vårt mål är att ge patienterna bästa möjliga vård och service. Vi arbetar nära som ett team och uppmuntrar utveckling - både genom frihet i rollen och via utbildningar internt och externt. Du får arbeta med den senaste tekniken i stora, ljusa behandlingsrum och vara en del av ett glatt, ambitiöst gäng.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande.
Varmt välkommen till Helgtandvården - där vi skapar vackra leenden tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: Jobb@helgtandvarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helgtandvården Sverige AB
(org.nr 559355-7332), https://helgtandvarden.se/
Nygatan 9 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Helgtandvården Gävle AB Jobbnummer
9881341