Tandsköterska till Göteborg - Framtidens tandvård är här
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2026-07-21
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Är du trött på traditionell allmäntandvård och redo för en karriär inom digital ortodonti? Hos Impress får du chansen att vara med och revolutionera branschen. Vi kombinerar klinisk expertis med den absolut senaste tekniken för att skapa en patientresa i världsklass.
Hos oss i Göteborg blir du en del av ett innovativt team där dina idéer tas tillvara och där vi tillsammans bygger Nordens ledande aktör inom osynlig tandreglering.
Varför Impress?
En global ledare: Med över 200 kliniker globalt och en stark expansion i Sverige, är vi en av världens största och snabbast växande kedjor inom modern ortodonti.
Vislines partner #1: Som Invisalign främsta samarbetspartner i världen arbetar vi med exklusiv teknologi och de mest avancerade digitala flödena på marknaden.
Teknik som gör skillnad: Vi fokuserar uteslutande på aligners och använder AI-driven uppföljning för att säkerställa högsta kvalitet och precision för våra patienter.
Rollen som Ortodontiassistent/tandsköterska
Hos Impress får du ett stort eget ansvar och arbetar mycket självständigt. Du är en nyckelperson i patientresan – från den första konsultationen till det färdiga leendet.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Självständigt utföra digital scanning och klinisk fotografering.
Assistera ortodontisten vid planering och genomförande av aligner-behandlingar.
Ansvara för patientmottagning och pedagogiskt förklara behandlingsplaner och teknik.
Säkerställa klinisk excellens genom att använda våra globala standards och Vislines unika setups.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar kombinationen av service, estetik och teknologi. Du är entusiastisk, prestigelös och trivs med att ta eget ansvar i ett högt tempo.Kvalifikationer
Utbildad ortodontiassistent eller tandsköterska med erfarenehet av tandreglering och aligners
Bekväm med digitala verktyg och intresserad av den tekniska utvecklingen i branschen.
Talar och skriver god svenska.
En positiv "can-do"-inställning som smittar av sig på både kollegor och patienter.
Är du redo för nästa steg? Vi bygger något stort och vill ha med dig på resan!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050672-2108945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DrSmile Sverige AB
(org.nr 559314-8454), https://impress.teamtailor.com
Kungsportsavenyen 34 (visa karta
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411 36 GOTHENBURG Arbetsplats
Impress Jobbnummer
10007957