Tandsköterska till Götaplatsens Tandvård- Bli en del av vårt team!

Är du utbildad tandsköterska och söker en trygg arbetsplats där du får utvecklas och känna arbetsglädje? Hos oss på Götaplatsens Tandvård får du en roll med variation, ansvar och ett team som värnar om både kvalitet och trivsel.Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Vi är en väletablerad klinik med fyra behandlingsrum, belägen mitt på Kungsportsavenyn i moderna lokaler. Här arbetar en tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor. Nu går en av våra uppskattade kollegor vidare mot nya äventyr - och vi söker dig som vill ta över stafettpinnen.
Som en del av Praktikertjänst erbjuder vi trygghet, korta beslutsvägar och fina förmåner. Hos oss är det enkelt att påverka och utvecklas.
Din roll
Tjänsten är på 60-80%, med varierande arbetsuppgifter som assistans, delegerat arbete, steril, administration och reception.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning i ett team med hög trivsel och kontinuitet En arbetsplats där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans Möjlighet att påverka och utvecklas Fina förmåner och en klinik i framkant
Vem är du?
Du är utbildad tandsköterska, gärna med erfarenhet. Du behärskar svenska i tal och skrift. Har du arbetat i Frenda är det ett plus, men inget krav. För oss är personligheten viktigast - vi söker dig som är empatisk, lyhörd och sätter patienten i fokus. Du är självgående, flexibel och gillar att samarbeta.
Vill du bli en del av vårt team?
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor? Hör av dig ansvarig rekryterare, Sandra Berggren, på sandra.berggren.1@ptj.se
eller 010-128 38 81.
Vi ser fram emot att höra från dig - kanske är det just du som blir vår nya kollega!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/919". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Västra Götalands län, Götaplatsens tandvård Kontakt
Sandra Berggren 0736624012 Jobbnummer
9659736