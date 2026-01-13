Tandsköterska till Folktandvårdens akutklinik i Tullhuset, Gävle
Vi söker en tandsköterska som brinner för akuttandvård och utveckling!
Nära tågstationen och havet, i det moderna Tullhuset vid Gavleån, hittar du vår akutklinik - en plats där professionell tandvård möter värme och trygghet. Här erbjuder vi akut tandvård för vuxna som drabbats av tandvärk, infektioner eller skador som inte kan vänta. Vårt mål är även att utveckla verksamheten och kunna ta emot nya patienter samt färdigbehandla patienter som kommit till oss för sina akuta besvär.
Sedan öppningen hösten 2021 är vi en mindre arbetsgrupp som tillsammans hanterar en hög volym patienter med akuta behov, där varje dag erbjuder utmaningar och lärdomar. Vi arbetar i fem moderna behandlingsrum och samarbetar nära övriga allmäntandvårdskliniker och specialisttandvården. Det ger oss möjlighet att utveckla nya arbetssätt och ständigt höja vårdkvaliteten.
Vår ambition är utveckla och utforska digitala patientbesök och bedömningar för att snabbt kunna vägleda patienter, minska onödiga besök och frigöra resurser för de mest akuta fallen. Vårt mål är att kombinera ny teknik med mänsklig värme och skapa en mer tillgänglig, trygg och framtidssäker tandvård.
Oavsett om du är en erfaren yrkesperson eller ny i branschen, erbjuder vi en arbetsplats där du kan växa, göra skillnad och vara en del av en viktig samhällsfunktion.
Vill du bli en av oss och vara med på resan?
Vill du bli en av oss och vara med på resan?

Välkommen med din ansökan!
Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll i ett snabbt och varierat vårdflöde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Assistera tandläkare vid akuta behandlingar, såsom smärtlindring, extraktioner, trauma och infektioner.
• Ansvara för instrumenthantering och förberedelse av behandlingsrum för snabba patientväxlingar.
• Ta emot patienter, ge information samt skapa trygghet i stressade situationer.
Både receptions- och patientarbete ingår i tjänsten. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum. Vidare har du en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och trivs i ett omväxlande och tempofyllt arbete där ingen dag är den andra lik. Du har en godkänd tandsköterskeutbildning och ett genuint intresse för akuttandvård och att möta patienter i utsatta situationer.
Du har förmågan att arbeta strukturerat och lösningsfokuserat. God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande mot både patienter och kollegor är något vi förväntar oss.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Folktandvården Gävleborg är ett bolag helägt av Region Gävleborg. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti, orofacial medicin samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker. Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. För oss är det en självklarhet att vi agerar i enlighet med Folktandvården Gävleborgs värdegrund:
* Professionalism och ansvar
* Respekt och ödmjukhet
* Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
