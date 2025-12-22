Tandsköterska till Folktandvården Valbo
Vi söker nu tandsköterska till Folktandvården Valbo!
Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! Våra medarbetare är viktiga för oss och vi strävar efter en kontinuerlig kompetensutveckling samt en bra arbetsmiljö där alla trivs.
Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete!
Folktandvården Valbo ligger ca en mil utanför Gävle centrum. Bussförbindelserna till Gävle är väldigt bra och det finns cykelvägar hela vägen in till stan. På kliniken jobbar ett gäng professionella, kompetenta och serviceinriktade medarbetare, med det gemensamma målet att ge den bästa tänkbara vården till våra patienter. Vi är en dessutom en pilotklinik och testar därför ofta nya instrument och arbetssätt.
Våra medarbetare är viktiga för oss och vi strävar efter att ha kontinuerlig kompetensutveckling samt en bra arbetsmiljö där alla trivs - Välkommen till en trivsam klinik, där det skrattas mycket!
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande.
Du har en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse, samt för verksamhetens behov, som t.ex. att kunna arbeta självständigt med patienter. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum.
Hos oss får du som nyanställd tandsköterska ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad tandsköterska eller i slutet av din utbildning med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du vill arbeta i team där delaktighet i patientarbetet präglar ditt arbetssätt. Som person är du ansvarstagande och lösningsfokuserad, med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är servicemedveten och flexibel, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med kollegor och möta kunder.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Folktandvården Gävleborg är ett bolag helägt av Region Gävleborg. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti, orofacial medicin samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker. Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. För oss är det en självklarhet att vi agerar i enlighet med Folktandvården Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
